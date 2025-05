Maximilian Kalus wird Spielertrainer beim ESV Penzberg

Habach – Es gibt eine Mappe, die Maximilian Kalus seit Jahren pflegt. Wenn er aus dem Training kommt, heftet er dort Übungen ab, die ihm besonders gut gefallen haben. In diesem Sammelsurium haben sich Trainergrößen wie Andi Brunner, Christian Donbeck und Manuel Baum verewigt. Ihre besten Spiele und Drills hat sich Kalus aufgeschrieben und abgelegt. Im Wissen, dass er einmal selbst einsteigen wird ins Trainergeschäft und die Starthilfe gut gebrauchen kann. Dieser Moment ist jetzt gekommen. Mit dem Abstieg des ASV Habach endet seine Karriere im höherklassigen Fußball und er gleitet sanft hinein in die neue Welt. Beim Kreisklassisten ESV Penzberg wird der 35-Jährige zur kommenden Saison Spielertrainer.

Die FC-Legende auf einmal beim Stadtrivalen? Für manchen mag das überraschend kommen, aber Kalus saß vor sechs Jahren schon einmal mit der Führung der Eisenbahner zusammen. Damals entschied er sich für seinen Heimatverein und die Bezirksliga. Diesmal sieht es anders aus. In Habach – beim ASV kickte er zuletzt zweieinhalb Jahre – leiten sie gerade den Umbruch ein , erneuern den Kader. Außerdem fühlte sich der Fall in die Kreisliga wie der emotionale Abschluss dieser fantastischen Zeit an. „Die Relegation letztes Jahr war das Highlight. Das ist schwierig zu toppen“, erklärt der Offensivmann. Womöglich hätte er noch ein Jahr drangehängt. Wenn sich nichts anderes aufgetan hätte – und wenn sie ihn in Habach behalten hätten. Denn die legendären Abende im Vereinsheim mit den Kollegen wird er vermissen. „Man ist schnell infiziert und lebt das“, sagt Maximilian Kalus.

Die ersten Annäherungen übernahm Tobias Szekeli, ein alter Spezl beim ESV. Wenig später hatte er schon Michael Scharbert am Hörer, den Sportlichen Leiter, der berichtete, dass der Klub nach einem Typen wie ihm suche. Einen älteren Spieler mit Erfahrung, der gelegentlich noch auf dem Platz eingreifen kann. Nennen wir’s das Antdorfer Modell. Die Spielgemeinschaft aus Antdorf und Iffeldorf hat sich mit Hannes Huber in dieser Position an die Spitze der Kreisklasse geschossen.

Was erfolgreich ist, wird gerne kopiert. Huber und Kalus kickten gemeinsam für den FCP in der Bezirksliga, die Parallelen sind nicht zu übersehen. Am Rande hat Maximilian Kalus verfolgt, wie das bei der SG abläuft. Dank der Rückwechsel-Regel kann sich ein Spielertrainer beliebig ein- und auswechseln, mal den Blick von draußen wählen, mal selbst ins Geschehen eingreifen. So ähnlich planen sie es nun auch beim ESV Penzberg.

Wobei Kalus keinen Wert auf Rang und Namen legt. „Ich bin nicht der, der erster Trainer sein muss.“ Mit Eugen Brenninger bleibt ein zweiter Coach den Eisenbahnern erhalten. Die Zwei verstehen sich als Tandem, das sich gegenseitig unterstützt. Etwa, wenn Kalus auf der Wiesn oder in den Bierzelten in Garmisch und Partenkirchen arbeitet, seinem zweiten Hobby neben dem Fußball. „Mir war wichtig, dass ich einen habe, der da ist.“ Beide kennen sich aus Habacher Zeiten. Brenninger unterstützte den ASV als Aushilfs-Torwart und Torwart-Trainer.

ESV hat junges und motiviertes Team

Quasi als erste Amtshandlung nahm Kalus Kontakt zu abwanderungswilligen Spielern auf – und überzeugte so manchen zu bleiben. „Schaut gut aus“, vermeldet er nach den Gesprächen. Für ihn passt das Penzberger Paket gut. Weit hat er’s nicht ins Training, im Winter wird auf Kunstrasen trainiert, das Umfeld gilt als familiär. Er kann selbst noch ein wenig kicken, die Mannschaft ist jung und motiviert. „Das sind junge Leute, die Bock haben“, sagt Kalus. Zudem könnte noch der eine oder andere Neuzugang über sein Netzwerk zum ESV stoßen. Neu ist auch seine Rolle. Nun ist er derjenige, der in der Kabine vor das Team zu treten und zu sprechen hat. Vor diesen Momenten hat Kalus durchaus Respekt. Er sagt: „Für mich ist das komplett neu. Ich muss erstmal ankommen.“