Maximilian Janssen wechselt im Sommer zum 1. FC Kleve Der Angreifer geht vom Bezirksligisten RSV Praest zum Oberligisten 1. FC Kleve.

Der Emmericher Fußball-Bezirksligist RSV Praest muss in der kommenden Saison auf seinen besten Torschützen verzichten. Maximilian Janssen hat dem Verein unlängst mitgeteilt, dass er im Sommer zum Oberligisten 1. FC Kleve wechseln wird. Der 26-jährige Stürmer hat in der bisherigen Saison zehn Treffer erzielt und will in der nächsten Spielzeit zwei Spielklassen höher angreifen. Den Wechsel bestätigte der Kaderplaner des 1. FC Kleve auf FuPa-Anfrage.

Maximilian Janssen kam im Sommer 2021 vom A-Ligisten und Heimatklub BV Sturm Wissel, wo er über Jahre hinweg der Top-Torschütze war. Zwischenzeitlich war Janssen auch für die SGE Bedburg-Hau in der Bezirksliga und der Kreisliga A aktiv, in der Saison 2017/2018 war das. Bis zum Sommer will der 26-jährige Rechtsfuß allerdings noch für den RSV Praest auf Torejagd gehen.