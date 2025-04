Maximilian Heinz assistiert und hält Punkt fest

Der erst in der Winterpause vom SV Windorf zum SV Oberpolling gewechselte Torhüter stellte in seinem erst zweiten Einsatz für seinen neuen Verein seine Klasse unter Beweis. Nicht nur parierte er einen Strafstoß und sicherte damit das Unentschieden für sein Team, sondern er bewies auch sein spielerisches Geschick: Mit einem präzisen Zuspiel leitete er den 1:0-Führungstreffer von Philipp Seidl ein und hatte somit maßgeblichen Anteil am Punktgewinn seines Teams.

🥈Markus Vesely (37) vom FC Teisbach in der Bezirksliga West

🥉Sillah Mamudu vom ETSV 09 Landshut in der Kresklasse Landshut