Maximilian Grünberg verlässt sofort den TSV Weilimdorf

Beim TSV Weilimdorf gibt es einen sofortigen Abgang. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

"Maximilian Grünberg verlässt den TSV Weilimdorf Der 26-Jährige wird den TSV Weilimdorf mit sofortiger Wirkung verlassen und nicht mehr im Trikot der Weilimdorfer auflaufen. Grünberg war im Sommer dieses Jahres an die Giebelstraße gewechselt. Nach sechs Einsätzen in der UEFA Futsal Champions League und fünf Spielen in der Futsal-Bundesliga endet die gemeinsame Zeit nun vorzeitig.

„Maxi hat den Wunsch geäußert, seinen ursprünglich auf zwei Jahre angelegten Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Seine Entscheidung ist vor allem durch private Gründe motiviert, die wir selbstverständlich respektieren – auch wenn der Zeitpunkt für einen solchen Wunsch nicht optimal ist. Wir wissen, dass ein Wechsel weit weg vom eigenen Familien- und Freundeskreis und in ein neues Team nicht immer leicht ist. Deshalb geben wir unseren Spielern bewusst Zeit, um anzukommen und sich in der neuen Umgebung einzuleben. Wenn Maxi jedoch zu dem Schluss kommt, dass er hier nicht mit vollem Einsatz trainieren und spielen kann und sich in seiner sportlichen Entwicklung gehemmt fühlt, was auch wir in den letzten Monaten festgestellt haben, dann ist dieser Schritt konsequent. Wir bedanken uns herzlich für seinen Einsatz in den vergangenen drei Monaten und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute", erklärt Vorstandsvorsitzender Daniel Nötzold."


