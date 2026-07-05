Maximilian Entrup ist Eintrachts neuer Mittelstürmer

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Die Löwen haben ihre angekündigte Verstärkung für das Sturmzentrum verpflichtet: Maximilian Entrup wechselt vom Linzer Athletik-Sport-Klub (LASK) an die Hamburger Straße. Der österreichische Nationalspieler wird künftig mit der Rückennummer 9 für Eintracht Braunschweig auf Torejagd gehen und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Der am 25. Juli 1997 in Wien geborene Angreifer durchlief in seiner Heimat mehrere Stationen, ehe ihm beim TSV Hartberg der Durchbruch in der österreichischen Bundesliga gelang. In der Saison 2023/24 erzielte Entrup in 28 Pflichtspielen 16 Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Mit diesen starken Leistungen empfahl er sich für einen Wechsel zum LASK, wo er in seiner ersten Spielzeit mit 14 Toren und vier Vorlagen in 38 Pflichtspielen überzeugen konnte. In der vergangenen Saison kam jeweils ein Treffer und zwei Torvorlagen hinzu.

„Wir haben von Beginn an klar kommuniziert, dass wir uns im Sturm mit einem erfahrenen Spieler verstärken möchten. Mit Max ist uns genau das gelungen. Er bringt die notwendige Erfahrung, Abgezockheit und Präsenz mit. Zudem verfügt er sowohl über die Qualität im Wandspiel als auch in der Box. Max ist im Strafraum sehr präsent und besitzt einen Torriecher. Darüber hinaus zeichnet ihn ein großer Ehrgeiz und ein hoher Leistungsanspruch aus. Mit diesen wichtigen Eigenschaften wird er unserer jungen Mannschaft auf und neben dem Platz sehr guttun“, gibt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel an.

Maximilian Entrup ergänzt: „Es ist meine erste Station außerhalb von Österreich, das macht den Wechsel für mich sehr besonders und aufregend. Die Eintracht hat sich sehr um mich bemüht, das war mir bei der Entscheidung extrem wichtig und gab mir früh ein gutes Gefühl. Ich bin ein Mittelstürmer und versuche immer, mit meiner Präsenz und meinem Torriecher gefährlich zu werden. Ich bin überzeugt, dass ich mit meinen Stärken hier beim richtigen Verein bin und freue mich sehr auf die Zeit in Braunschweig. Gehen wir es an.“