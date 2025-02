Maximilian Dittgen: Siegtorschütze beim MSV-Startelf-Debüt

Maximilian Dittgen erzielt hier das 1:0 für den MSV Duisburg. – Foto: Robin Bogaletzki

Im Winter ist Maximilian Dittgen vom FC Ingolstadt zum MSV Duisburg gewechselt und damit an die Wirkungsstätte zurückgekehrt, die schon in der Jugend einige Zeit seine Heimat war. Im Derby bei der U23 von Fortuna Düsseldorf feierte der erfahrene Offensivmann sein Startelf-Debüt für die Zebras in der Regionalliga West und krönte seinen Auftritt mit dem Siegtreffer.

"Wir haben in der ersten Halbzeit eine richtig gute Energie auf dem Platz gehabt, uns einige Torchancen herausgespielt und uns dann auch mit dem Führungstreffer selbst belohnt. In der Defensive haben wir fast nichts zugelassen. Das war sehr wichtig, denn wir wussten um die Spielqualität des Gegners. Ich finde, wir haben in der Abwehr einen unfassbar guten Job gemacht", fasste der 29-Jährige das Spielgeschehen zusammen. "Mit dem Sieg haben wir einen ganz, ganz wichtigen Schritt in dieser Saison gemacht. Darauf lässt sich aufbauen, denn wir wissen natürlich auch, dass wir vorne das ein oder andere Tor mehr hätten machen müssen. In der Phase, in der wir jetzt sind, war es aber besonders wichtig, dass die Null hinten wieder stand. Wir legen aber selbstverständlich auch den Finger in die Wunde und arbeiten daran, dass wir für mehr Entlastung sorgen müssen", führte er weiter aus und setzte den Fokus auf die Defensive. Zum zweiten Mal in Folge stand bei den Meiderichern hinten wieder die Null, erneut musste Keeper Max Braune fast keine gefährliche Situation entschärfen.