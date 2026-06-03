Maximilian Berwein verlässt Landsberg und wechselt zum 1. FC Penzberg

Der 30-Jährige steigt freiwillig von der Regionalliga in die Bezirksliga ab. Er zieht mit seiner Frau nach Oberau und plant dort eine Familie zu gründen.
Für manchen mag die Entscheidung schwer zu begreifen sein. Ein Fußballer im besten Alter und am Höhepunkt seines Schaffens kehrt heim, um künftig in der Bezirksliga zu spielen? Ja, so sieht die neue Realität von Maximilian Berwein aus. Im Laufe der nächsten Monate wird er mit seiner Frau von München nach Oberau ziehen, beim 1. FC Penzberg kicken und in eine neue Lebensphase eintauchen. Warum er das macht? Weil es jetzt – mit 30 Jahren – nicht mehr um Fußball geht.
Die Öffentlichkeit hat nur gesehen, was auf dem Platz vor sich ging. Wie er mit Landsberg innerhalb von zwei Jahren vom Abstiegsplatz in der Bayernliga bis hinauf in die Regionalliga schwebte, diesen Höhenflug mit 26 Toren sowie 24 Vorlagen begünstigte. Die wenigsten bekamen mit, was sich hinter den Kulissen ereignete. Berwein heiratete voriges Jahr seine langjährige Freundin Lisa, die beiden planen Nachwuchs, der – wenn möglich – auf dem Land aufwachsen soll. Sein Vater starb nach langer, schwerer Krankheit. Der Tod beschäftigt ihn und die Familie noch eine Weile.
Sein Chef Nico Held stieg im Winter dann auch noch in Landsberg aus. Zu diesem Zeitpunkt war eigentlich entschieden, dass er Landsberg für den Fall eines Aufstiegs verlässt. „Das war keine Entscheidung von jetzt auf gleich“, erklärt Berwein. Eine Rückkehr in die vierte Liga passt nicht mehr in das Lebenskonzept. „Wenn ich Regionalliga spiele, dann gescheit. Aber das kann ich nicht mehr garantieren“, sagt der Offensivmann. Er blieb bei seinem Entschluss – auch wenn die Gespräche mit den neuen Bossen beim TSV fruchtbar verliefen.
So nimmt seine unorthodoxe Karriere eine weitere, unerwartete Wende. Des Öfteren war er in der Vergangenheit in die Niederungen des Amateurfußballs zurückgehüpft, mal nach Penzberg (Kreisliga), mal nach Oberau (Kreisklasse). Er ist einer, der sich in beiden Welten wohlfühlt. Der finale Impuls, zurück aufs Dorf zu ziehen, kam letztlich von Berwein. Seine Frau trug ihn mit nach mehreren Besuchen in der alten, neuen Heimat. Beide wollen den (angedachten) Nachwuchs in Oberau groß werden sehen. „Was die alles mitmacht und aushält, ist der Wahnsinn“, schwärmt der 30-Jährige über seine Frau.
Geklärt war damit auch seine fußballerische Zukunft. An den FC Penzberg hat er schon vor Jahren sein Herz verloren. Mit Franz Fischer wechselte einer seiner Freunde auf die Führungsebene beim Bezirksligisten. Vereinschef Joachim Plankensteiner hält seit Ewigkeiten Kontakt, leistete auch in den härtesten Tagen Beistand. Deshalb griff Berwein selbst zum Hörer und informierte den FCP über seine Pläne. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen hingegen „stand für mich nie zur Debatte“, betont der Oberauer. Zwar telefonierte er gelegentlich mit Arne Albl, sein bester Spezl Stefan Schwinghammer übernahm zudem nochmals das Traineramt. Aber alles in allem fehlte ihm beim 1. FC die Perspektive – und aus der Mannschaft kennt er kaum noch wen.
In Penzberg bekommt er beides: ein ambitioniertes Umfeld, das immer stärker gen Landesliga strebt, sowie alte Weggefährten, die das liebste Hobby versüßen. Sogar zum neuen Trainer, Johannes Franz, hat er eine tiefer greifende Beziehung. In der Jugend vor 15 Jahren lieferten sich die beiden heiße Schlachten. Nun landet der FCP einen Glücksgriff. Sportlich ist Berwein ohnehin über jeden Zweifel erhaben. Aber er hat auch diese magische Fähigkeit, ein ganzes Team mitzureißen. Die Mannschaften in Penzberg (2016), Garmisch-Partenkirchen (2018) und Landsberg kletterten bereits kurz nach seiner Ankunft eine Liga höher. „Ich glaube, dass ich einen positiven Einfluss habe“, sagt Berwein.
Ich komme nicht in die Bezirksliga, um zehn Kilo zuzunehmen. Ich will maximalen Erfolg.
Maximilian Berwein
Womöglich ist es genau das, was die Penzberger brauchen, um sie nach Jahren der Sehnsucht endlich einmal in die nächsthöhere Liga zu befördern: einen, an dem sich die ganze Mannschaft aufrichten und hochziehen kann. Berwein meint es ernst mit dem Wechsel. „Ich komme nicht in die Bezirksliga, um zehn Kilo zuzunehmen. Ich will maximalen Erfolg – und das heißt auch Verzicht“, betont der Angreifer. Springt dieser Funke aufs ganze Team über, könnte beim FCP etwas Großes entstehen. Die Vorfreude auf das neue Projekt steigt bereits jetzt: „Es fühlt sich an, als wenn du nochmals eingeschult wirst.“