Maximilian Berwein verlässt Landsberg und wechselt zum 1. FC Penzberg „Ich will maximalen Erfolg“ von Andreas Mayr · Heute, 09:26 Uhr · 0 Leser

Verabschiedet sich aus Landsberg: Für Maximilian Berwein geht es jetzt mit 30 Jahren nicht mehr um Fußball. – Foto: IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Der 30-Jährige steigt freiwillig von der Regionalliga in die Bezirksliga ab. Er zieht mit seiner Frau nach Oberau und plant dort eine Familie zu gründen.

Für manchen mag die Entscheidung schwer zu begreifen sein. Ein Fußballer im besten Alter und am Höhepunkt seines Schaffens kehrt heim, um künftig in der Bezirksliga zu spielen? Ja, so sieht die neue Realität von Maximilian Berwein aus. Im Laufe der nächsten Monate wird er mit seiner Frau von München nach Oberau ziehen, beim 1. FC Penzberg kicken und in eine neue Lebensphase eintauchen. Warum er das macht? Weil es jetzt – mit 30 Jahren – nicht mehr um Fußball geht. Berwein möchte nicht mehr in der Regionalliga spielen Die Öffentlichkeit hat nur gesehen, was auf dem Platz vor sich ging. Wie er mit Landsberg innerhalb von zwei Jahren vom Abstiegsplatz in der Bayernliga bis hinauf in die Regionalliga schwebte, diesen Höhenflug mit 26 Toren sowie 24 Vorlagen begünstigte. Die wenigsten bekamen mit, was sich hinter den Kulissen ereignete. Berwein heiratete voriges Jahr seine langjährige Freundin Lisa, die beiden planen Nachwuchs, der – wenn möglich – auf dem Land aufwachsen soll. Sein Vater starb nach langer, schwerer Krankheit. Der Tod beschäftigt ihn und die Familie noch eine Weile.

Sein Chef Nico Held stieg im Winter dann auch noch in Landsberg aus. Zu diesem Zeitpunkt war eigentlich entschieden, dass er Landsberg für den Fall eines Aufstiegs verlässt. „Das war keine Entscheidung von jetzt auf gleich“, erklärt Berwein. Eine Rückkehr in die vierte Liga passt nicht mehr in das Lebenskonzept. „Wenn ich Regionalliga spiele, dann gescheit. Aber das kann ich nicht mehr garantieren“, sagt der Offensivmann. Er blieb bei seinem Entschluss – auch wenn die Gespräche mit den neuen Bossen beim TSV fruchtbar verliefen. Anruf beim FC Penzberg: Berwein informierte den Verein über seine Pläne So nimmt seine unorthodoxe Karriere eine weitere, unerwartete Wende. Des Öfteren war er in der Vergangenheit in die Niederungen des Amateurfußballs zurückgehüpft, mal nach Penzberg (Kreisliga), mal nach Oberau (Kreisklasse). Er ist einer, der sich in beiden Welten wohlfühlt. Der finale Impuls, zurück aufs Dorf zu ziehen, kam letztlich von Berwein. Seine Frau trug ihn mit nach mehreren Besuchen in der alten, neuen Heimat. Beide wollen den (angedachten) Nachwuchs in Oberau groß werden sehen. „Was die alles mitmacht und aushält, ist der Wahnsinn“, schwärmt der 30-Jährige über seine Frau.