Maximilian Beck: "Ich bin hier wie zuhause"

Eine Ehrung, mit der er nicht gerechnet hat

Als Maximilian Beck von seiner Auszeichnung erfährt, reagiert er bescheiden. „Nein, hätte ich nicht“, sagt der 22-Jährige. „Freut mich aber sehr.“ Sein Erfolg sei aber kein Zufall, sondern das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Beck ist keiner, der sich selbst in den Vordergrund stellt – er lobt lieber das Kollektiv.

Eine Mannschaft mit Qualität und Herz

Der 6:1-Sieg beim TSV Dünsbach war ein klares Statement der SpVgg Gammesfeld. Beck erzielte vier Treffer und zeigte eine herausragende Leistung – doch für ihn war das Entscheidende etwas anderes. „Unsere Mannschaft hat an dem Tag wieder gezeigt, was für eine Qualität wir haben“, betont er. „Wenn jeder für jeden alles gibt, dann kommen auch mal solche Ergebnisse zustande.“

Es ist genau diese Haltung, die Gammesfeld in dieser Saison stark macht: Leidenschaft, Einsatz und Zusammenhalt.

Tore mit Gefühl – und manchmal aus der Distanz

Trotz seiner vier Tore versteht sich Beck nicht als klassischer Torjäger. „Normalerweise spiele ich ja mehr im Mittelfeld, deswegen komme ich nicht so oft in die Nähe des Tores“, erklärt er. Wenn er trifft, dann meist mit Präzision statt Wucht. „Daher eher aus der Distanz oder bei Freistößen.“ Seine Technik, gepaart mit Übersicht und Spielintelligenz, macht ihn zu einem gefährlichen Akteur – auch außerhalb des Strafraums.

Eine Familie in Rot-Weiß

Für Maximilian Beck ist die SpVgg Gammesfeld mehr als ein Verein – sie ist Familie. „Heimat – meine Eltern haben beide schon hier gespielt, meine Schwester spielt hier“, erzählt er. „Ich bin hier wie zuhause und freue mich jeden Tag aufs Neue, wenn ich hierherkomme.“

Diese Verwurzelung ist spürbar in jedem Satz. Beck trägt das Vereinswappen mit Stolz, weil es Teil seiner Geschichte ist – und Teil seiner Familie.

Vorbilder mit Ruhe und Übersicht

Wenn Beck über Fußball spricht, hört man Respekt und Bewunderung heraus. „Toni Kroos – seine Art und Weise, Spiele zu lesen, ist sehr bemerkenswert“, sagt er. „Auch seine Ruhe und Ausstrahlung gefallen mir.“ Im eigenen Team verzichtet er bewusst auf eine einzelne Lieblingsspielerin oder einen Lieblingsspieler: „Ich finde, wir haben alle großes Potenzial, und jeder hat gute Seiten, aber auch Dinge, an denen er noch arbeiten kann.“

Diese Worte spiegeln seine Haltung wider: Respekt vor der Leistung anderer, aber auch das Bewusstsein, dass Erfolg nur gemeinsam entsteht.

Zwischen Mittelfeld und Angriff

Auch wenn Beck zuletzt häufiger im Angriff spielte, gehört sein Herz dem Mittelfeld. „Tore schießen ist immer schön, aber ich bin eigentlich lieber ein Spieler, der sich im Mittelfeld wohlfühlt – dort spiele ich schon, seit ich klein bin“, sagt er. Diese Saison wurde er jedoch häufiger weiter vorne eingesetzt: „Weil es der Kader oder Verletzungen so erfordert haben.“ Mit Erfolg – vier Tore gegen Dünsbach sprechen für sich.

Der Aufstieg als gemeinsames Ziel

Mit der SpVgg Gammesfeld steht Beck aktuell an der Tabellenspitze der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall – und das Ziel. „Unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg“, sagt er entschlossen. Dieses Ziel ist für ihn keine Floskel, sondern Antrieb und Motivation zugleich.

Dankbarkeit statt Ehrgeiz

Beck hat schon schwierige Zeiten hinter sich. Drei Knieoperationen innerhalb von drei Jahren zwangen ihn früh, seine sportlichen Ambitionen neu zu bewerten. „Da ich vor drei Jahren dreimal am Knie operiert wurde, ist für mich die höherklassige Laufbahn eigentlich keine Option mehr“, sagt er offen. Doch ans Aufgeben dachte er nie. „Ich bin momentan sehr zufrieden – mit dem Verein und den Leuten um mich herum.“

Seine Zukunft sieht er weiterhin im Fußball – vielleicht bald an der Seitenlinie. „Ich denke, wenn meine Füße irgendwann nicht mehr wollen, werde ich mich als Trainer im Verein engagieren. Das habe ich in meiner Verletzungszeit schon gemacht, und es hat mir damals schon viel Spaß gemacht.“

Fußball – die große Leidenschaft

„Kein anderes“, sagt Beck auf die Frage nach weiteren Hobbys. „Fußball war schon immer mein Hobby und meine einzige Leidenschaft.“ Diese Konsequenz zieht sich durch sein Leben – er lebt für den Sport, für seine Mannschaft, für den Moment auf dem Platz.

Arbeit, Schweiß und Leidenschaft

Neben dem Fußball steht Beck auch beruflich seinen Mann. „Ich arbeite auf dem Bau – das ist oft nicht ganz leicht, bei 30 Grad neun Stunden zu arbeiten und abends noch zwei Stunden zu trainieren“, erzählt er. Doch auch das sagt er: „Mir macht es trotzdem viel Spaß.“

Dieser Satz beschreibt ihn wohl am besten – jemand, der das, was er tut, mit ganzem Herzen macht.

Ein Spieler, der für seinen Verein lebt

Maximilian Beck ist ein Sinnbild für den Amateurfußball: ehrgeizig, bodenständig und voller Leidenschaft. Seine vier Tore gegen Dünsbach sind nur ein Spiegel dessen, was ihn auszeichnet – Einsatz, Verbundenheit und Freude am Spiel.