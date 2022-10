Maximilian Bachmann trifft mit dem ersten Ballkontakt zum Siegtreffer BZ-Plus Eine erhebliche Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel verhalf dem Bahlinger SC zum sechsten Saisonsieg in der Fußball-Regionalliga.

Wenige Augenblicke nachdem der Unparteiische am Sonntagnachmittag letztmals in seine Pfeife gepfiffen hatte und die Partie zwischen dem Bahlinger SC und dem VfR Aalen beendete, lagen Welten zwischen der emotionalen Verfassung der Spieler und Verantwortlichen beider Teams. Fröhliche Bahlinger herzten einander und beglückwünschten sich für einen Heimerfolg, der sich so gerade im ersten Durchgang so nicht abgezeichnet hatte. "Ihr seid ein jämmerlicher Haufen, verpisst euch in die Kabine", bekamen hingegen die Gästespieler aus ihrem Fanblock zu hören. Derart weit auseinander, wie die Emotionen nach Spielende, lagen die Leistungen der beiden Mannschaften auf dem Rasen nicht. "Wir hätten einen Punkt verdient gehabt", analysierte daher Tobias Cramer, der Trainer des VfR Aalen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Bahlinger SC: Geng- Gutjahr (82. Bachmann), Tost, Trkulja - Siegert (63. Wehrle), Häringer, Kinast (85. Bauer), Pepic, Herrmann - Rautenberg (82. Ilhan), Bektasi (63. Novakovic). Tore: 0:1 Abruscia (19.), 1:1 Gutjahr (47.), 2:1 Bachmann (82.). Schiedsrichter: Zemke(Fischbach). Zuschauer: 754.