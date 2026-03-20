Maximaler Kontrast: Erster Öpfingen will drei Punkte gegen Blaustein

Die SGM Aufheim Holzschwang geht als Tabellenvierter mit 31 Punkten in dieses Heimspiel und hat nach nur einem Sieg aus den vergangenen drei Partien etwas Druck aufgebaut. Das 1:2 gegen die SG Öpfingen am vergangenen Spieltag war ein Rückschlag im oberen Tabellendrittel, nachdem zuvor ein 1:0 beim SV Jungingen und ein 0:2 gegen den FC Hüttisheim zu Buche standen. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen steckt als Dreizehnter mit 15 Punkten weiter mitten im Abstiegskampf, holte zuletzt aber zwei Remis in Serie gegen die TSG Ehingen und den FC Burlafingen und dürfte mit wachsender Stabilität anreisen. Für die Gastgeber ist es ein Pflichtspiel im Kampf um die Spitze, für die Gäste ein weiterer Prüfstein im Ringen um den Klassenerhalt.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Langenau TSV Langenau SV Eggingen Eggingen 15:00 live PUSH

Dieses Duell hat Gewicht, weil sich der Siebte TSV Langenau mit 28 Punkten und der Neunte SV Eggingen mit 26 Punkten direkt gegenüberstehen. Langenau hat aus den vergangenen drei Spielen starke fünf Punkte geholt, darunter der überraschende 3:1-Erfolg bei Spitzenreiter SG Öpfingen und zuletzt das 2:2 in Westerheim, und wirkt nach der Winterpause sofort wieder präsent. Der SV Eggingen kommt mit noch mehr Rückenwind, gewann zuletzt 4:1 gegen den FC Hüttisheim und 2:1 in Westerheim, nachdem es zuvor ein 1:6 bei der TSG Ehingen gesetzt hatte. Der Sieger könnte sich nachhaltig im erweiterten Spitzenfeld festsetzen, der Verlierer würde im dicht gedrängten Mittelfeld sofort wieder unter Zugzwang geraten.

Der FV Asch-Sonderbuch ist als Sechster mit 30 Punkten hervorragend positioniert, wartet aber seit drei Spielen auf einen Sieg und musste sich zuletzt mit einem 1:1 bei SW Donau begnügen. Davor setzte es ein 1:2 gegen die SG Öpfingen und ein 0:2 bei der SGM Aufheim Holzschwang, sodass die Heimelf nun dringend wieder einen Schritt nach vorn machen muss, um den Kontakt nach ganz oben nicht zu verlieren. Der SV Westerheim reist als Dritter mit 32 Punkten an, blieb zuletzt mit dem 2:2 gegen den TSV Langenau und der 1:2-Niederlage gegen den SV Eggingen zwar zweimal ohne Sieg, gehört mit zuvor klaren Erfolgen in Burlafingen und Kettershausen aber weiter zum engsten Kreis der Titelanwärter. Für beide Teams ist es ein Schlüsselspiel, weil jeder Punktverlust im oberen Tabellendrittel sofort Folgen hat.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Offenhausen SV Offenhausen SW Donau SW Donau 15:00 PUSH

Der SV Offenhausen steht mit 26 Punkten aus 16 Spielen auf Rang acht und könnte mit einem Heimsieg seine starke Ausgangslage im oberen Mittelfeld weiter veredeln. Die Mannschaft ist seit drei Spielen ungeschlagen, holte ein 2:2 bei der SGM Senden-Ay, ein 2:0 gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen und davor ein 3:1 gegen die SG Öpfingen – das spricht für eine gewachsene Widerstandsfähigkeit. SW Donau reist als Elfter mit 20 Punkten an und sammelte zuletzt mit dem 1:1 gegen Asch-Sonderbuch immerhin einen Zähler, nachdem zuvor ein 1:3 in Eggingen und ein 1:1 in Langenau notiert wurden. Die Gäste brauchen im Kampf gegen die gefährliche Zone weiter jeden Punkt, während Offenhausen die Chance hat, den Abstand nach unten deutlich zu vergrößern.

Im Tabellenkeller ist dieses Spiel von besonderer Brisanz: Der SV Jungingen ist Zwölfter mit 16 Punkten, die SGM Senden-Ay steht mit 13 Zählern auf Rang 14. Jungingen verlor zuletzt trotz eines 2:0-Pausenvorsprungs noch mit 2:3 in Blaustein, nachdem zuvor ein 0:1 gegen Aufheim Holzschwang und ein 1:1 in Kettershausen auf dem Konto standen – die Form bleibt also fragil. Senden-Ay holte zuletzt ein 2:2 gegen Offenhausen, davor setzte es aber ein 0:4 in Asch-Sonderbuch und ein 2:10 in Langenau, sodass defensiv weiter enorme Probleme sichtbar sind. Für beide Mannschaften ist es ein Duell mit Signalwirkung im Abstiegskampf, weil der Sieger sich etwas Luft verschaffen kann.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SG Öpfingen SG Öpfingen TSV Blaustein Blaustein 15:00 PUSH

Die SG Öpfingen geht als Spitzenreiter mit 33 Punkten in dieses Heimspiel und hat nach dem 2:1 bei der SGM Aufheim Holzschwang die passende Antwort auf die 1:3-Niederlage gegen den TSV Langenau gegeben. Zuvor hatte der Tabellenführer beim 5:1 gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen seine offensive Wucht schon einmal eindrucksvoll gezeigt, nun wartet mit dem TSV Blaustein die aktuell schwächste Mannschaft der Liga. Blaustein ist mit neun Punkten Letzter, gewann am vergangenen Spieltag zwar emotional mit 3:2 gegen den SV Jungingen, hatte davor aber mit 0:2 in Ehingen und 0:2 gegen Türkgücü Ulm erneut Niederlagen kassiert. Alles spricht für Öpfingen, doch gerade im Abstiegskampf kann ein Erfolgserlebnis Kräfte freisetzen – diese Warnung wird der Tabellenführer ernst nehmen müssen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm TSG Ehingen TSG Ehingen 15:00 PUSH

Der SC Türkgücü Ulm steht mit 33 Punkten aus 16 Spielen punktgleich mit der Spitze auf Rang zwei und hat trotz des Abzugs weiter alle Chancen auf den direkten Wiederaufstieg. Die Mannschaft gewann zuletzt 3:2 in Burlafingen und 2:0 in Blaustein, nachdem sie beim 1:4 in Westerheim einen empfindlichen Dämpfer kassiert hatte – die Reaktion fiel aber überzeugend aus. Die TSG Ehingen belegt mit 21 Punkten Rang zehn und reist mit drei Spielen ohne Niederlage an, darunter das 1:1 in Kettershausen sowie die Erfolge gegen Burlafingen und Senden-Ay. Das ist ein spannendes Verfolgerduell mit klaren Vorzeichen: Türkgücü muss gewinnen, Ehingen kann mit einem Auswärtspunkt seine stabile Position im Mittelfeld untermauern.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FC Hüttisheim Hüttisheim FC Burlafingen Burlafingen 15:00 PUSH