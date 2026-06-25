»Maximale Vorfreude«: Stephan Feiertag neuer Trainer beim SV Perkam

2. Vorsitzender Andreas Seliger (links) und der sportliche Leiter Max Botzler (rechts) begrüßen den neuen Trainer Stephan Feiertag. – Foto: Verein

Nach der Trennung von Chefanweiser Michael Spanner in Folge des Abstiegs aus der Kreisliga Straubing hat der SV Perkam nun die offene Trainerfrage geklärt. Ab sofort schwingt mit Stephan Feiertag ein in Niederbayern eher unbeschriebenes Blatt das Zepter beim Kreisklassisten. Der 35-Jährige war zuletzt in der Jugendabteilung des SSV Jahn Regensburg tätig und soll neben fundierter Ausbildungsarbeit vor allem neue Impulse für die Mannschaft mitbringen.

"Der SV Perkam freut sich, mit Stephan Feiertag seinen neuen Cheftrainer vorstellen zu können. Mit Stephan gewinnen wir einen Trainer, der bei uns bewusst als unbeschriebenes Blatt startet. Genau darin sehen wir eine große Chance. Er wird frischen Wind in den Verein bringen und die Mannschaft mit einem unverstellten Blick kennenlernen. Mit dem Trainerwechsel beginnt für alle Spieler eine neue Phase. Jeder im Team erhält die Möglichkeit, sich neu zu präsentieren und zu beweisen. Stephan wird sich sein eigenes Bild machen und Leistung, Einsatzbereitschaft sowie Teamgeist in den Mittelpunkt stellen. Der SV Perkam blickt der Zusammenarbeit mit Stephan Feiertag mit großer Vorfreude entgegen und wünscht ihm für seine neue Aufgabe einen erfolgreichen Start", lässt der sportliche Leiter Max Botzler verlauten.

Der neue Übungsleiter startet mit großer Begeisterung in seine neue Aufgabe. "Für meinen Wechsel waren mehrere Faktoren entscheidend. Besonders die Rahmenbedingungen haben mich überzeugt, weil sie optimale Voraussetzungen bieten, um sportlich erfolgreich arbeiten zu können. Darüber hinaus habe ich bereits in den ersten Gesprächen maximale Vorfreude für die neue Herausforderung gespürt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft und dem gesamten Verein die kommenden Aufgaben anzugehen und etwas zu entwickeln", so der 35-Jährige, der das Team nach dem Abstieg neu ausrichten will.