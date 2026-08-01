„Maximale Herausforderung“ zum Saisonstart für den FC Fürth

Bergstraße. Sechs Teams aus dem Kreis Bergstraße spielen 2026/27 in der Gruppenliga. Und es hätten noch zwei mehr sein können, hätte die SG Wald-Michelbach ihr Team nicht freiwillig in die A-Liga zurückgezogen. Hätte der FCA Darmstadt seinen Rückzug zudem ein paar Wochen früher bekannt gegeben, hätte auch der FC 07 Bensheim vermutlich die Klasse gehalten. Beim Saisonauftakt am Wochenende ist derweil nur ein Quintett am Start – die TSV Auerbach ist spielfrei.
Richtig ernst wird es schon am ersten Spieltag für den FC Fürth, der aus den eigenen Ambitionen keinen Hehl macht. Das gilt aber auch für den Gegner Viktoria Griesheim. Und sie starten sogar noch einen Tick früher als die Konkurrenz, nämlich bereits am Samstag um 15 Uhr. „Sechs Wochen Vorbereitung und jetzt gleich die maximale Herausforderung“, bringt es der neue FC-Teammanager Özgün Karci auf den Punkt. „Für mich ist Griesheim einer der Mitfavoriten, technisch stark, vor allem im offensiven Bereich“, sagt Karci, der Griesheim vor Kurzem im Testspiel gegen den Hessenligisten SV Hummetroth beobachtet hat.
Die eigenen Führungsspieler seien sofort gefordert, sagt der Teammanager. Andreas Adamek als neuer Kapitän zum Beispiel. Und auch David Schmidt und Marco Kaffenberger. Die Vorbereitung des FC Fürth war durchaus positiv. Die Trainingsbeteiligung: hoch. Die Trainingseinheiten: intensiv. Doch all das zählt am Samstag nicht mehr. „Die Automatismen müssen jetzt greifen“, sagt Karci. Mert Yapicilar, Lennart Bauer und Florian Butscher stehen nicht zur Verfügung.
Nicht minder anspruchsvoll: die Aufgabe für den Lokalrivalen SV Fürth. Denn mit Dersim Rüsselsheim gastiert der Vorjahresfünfte am Sonntag (15 Uhr) im Weschnitztal. Die Vorbereitung der Fürther war zwar kurz, die Einheiten seien von den Spielern aber gut angenommen worden, berichtet Trainer Jochen Ingelmann. Hinzu kommt nach der erfolgreichen Relegation auch eine gewisse Euphorie, weshalb der SV Fürth sein drittes Jahr in der Gruppenliga mit Zuversicht angeht. Der Klassenerhalt, so hofft man, soll diesmal deutlich früher gelingen. Torwart David Hummel fällt mit Muskelfaserriss noch drei bis vier Wochen aus. Und auch Robin Weber, Toni Vucic und Philipp Kempf werden am Sonntag fehlen. „Wir haben versucht, in der Vorbereitung neue Reize zu setzen“, sagt Ingelmann. Der Fokus wurde auf Defensivarbeit gelegt, „weil wir letzte Runde einfach zu viele Tore kassiert haben“. Allen voran Neuzugang Nicolas Blüm soll das Team stabilisieren. „Und mit Yannic Beisel sind wir in der Abwehr besser aufgestellt“, sagt Ingelmann. Und Dersim Rüsselsheim? Die neu formierte Mannschaft gleicht einer Wundertüte. „Aber unsere letzten Testspiele waren gut, wir hatten defensiv gute Strukturen“, richtet Ingelmann den Blick ausschließlich auf die eigene Elf.
„Die Vorbereitung hätte optimaler laufen können, aber insgesamt sind wir zufrieden“, sagt derweil Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG Riedrode, vor dem Auftakt beim TSV Altheim (Sonntag, 15 Uhr). Die Neuzugänge seien gut angekommen und auch aufgenommen worden, fügt er hinzu. Dennis Schnepf überzeugte in den Testspielen mit Überblick, starkem Passspiel und soliden Standards. Der laufschnelle Miron Hasanaj gebe keinen Ball verloren und sei torhungrig. Und Luke Schwalm beeindruckte mit seinem taktischen Verständnis. Kurzum: Trainer Tobias Beltz hat ein funktionierendes Team zusammen, wenngleich der Übungsleiter zum Saisonauftakt am Sonntag gegen Altheim auf acht Urlauber verzichten muss. „Aber wir werden eine schlagkräftige Mannschaft aufstellen können und mutig und offensiv spielen für drei Punkte“, sagt Göck.
Am Sonntag (15 Uhr) starten auch die beiden Lorscher Clubs nach dem gemeinsamen Aufstieg in die neue Saison. Und sowohl der SC Olympia als auch die Tvgg wollen dies mit einem Erfolgserlebnis tun. Der SCO empfängt den SV Groß-Bieberau, die Tvgg ist beim Verbandsliga-Absteiger SG Langstadt/Babenhausen nur Außenseiter. Vermeintlich. Denn Trainer Martin Weinbach sagt nach einer guten Vorbereitung: „Auf dem Papier mag das der Fall sein, dennoch traue ich uns in Langstadt eine Überraschung zu.“
Durch das Entscheidungsspiel gegen Steinbach war die Pause für die Olympia deutlich kürzer, als bei den meisten Konkurrenten. Dennoch betont Trainer Dylan Weijten: „Die Jungs haben gut trainiert.“ In den Testspielen tat sich der SCO dagegen schwer – wobei der Coach relativiert: „Am Ende sind das alles aber nur Testspiele, die in jedem Fall einen Lerneffekt für mich und die Mannschaft haben.“