„Maximale Herausforderung“ zum Saisonstart für den FC Fürth

Nicht minder anspruchsvoll: die Aufgabe für den Lokalrivalen SV Fürth. Denn mit Dersim Rüsselsheim gastiert der Vorjahresfünfte am Sonntag (15 Uhr) im Weschnitztal. Die Vorbereitung der Fürther war zwar kurz, die Einheiten seien von den Spielern aber gut angenommen worden, berichtet Trainer Jochen Ingelmann. Hinzu kommt nach der erfolgreichen Relegation auch eine gewisse Euphorie, weshalb der SV Fürth sein drittes Jahr in der Gruppenliga mit Zuversicht angeht. Der Klassenerhalt, so hofft man, soll diesmal deutlich früher gelingen. Torwart David Hummel fällt mit Muskelfaserriss noch drei bis vier Wochen aus. Und auch Robin Weber, Toni Vucic und Philipp Kempf werden am Sonntag fehlen. „Wir haben versucht, in der Vorbereitung neue Reize zu setzen“, sagt Ingelmann. Der Fokus wurde auf Defensivarbeit gelegt, „weil wir letzte Runde einfach zu viele Tore kassiert haben“. Allen voran Neuzugang Nicolas Blüm soll das Team stabilisieren. „Und mit Yannic Beisel sind wir in der Abwehr besser aufgestellt“, sagt Ingelmann. Und Dersim Rüsselsheim? Die neu formierte Mannschaft gleicht einer Wundertüte. „Aber unsere letzten Testspiele waren gut, wir hatten defensiv gute Strukturen“, richtet Ingelmann den Blick ausschließlich auf die eigene Elf.