Maximale Blamage: Dachau demontiert Pipinsried – Traumfinale steht Sparkassencup Halbfinale von Robert Ohl · Heute, 09:59 Uhr · 0 Leser

Und wieder mal getroffen: Die Kicker des TSV 1865 freuen sich über einen ihrer acht Treffer. – Foto: Ohl

Der Landesligist fegte den Bayernligisten vom Platz. Nun steht ein Traumfinale gegen den ASV Dachau bevor.

Es war ein grandioser Sieg des Landesligisten TSV Dachau 1865, der im Halbfinale des Sparkassencups den Bayernligisten FC Pipinsried mit 8:1 vom Platz fegte. Auch ein zweistelliges Ergebnis wäre möglich gewesen. Denn: Es war eine maximale Blamage und mannschaftliche Demontage für den Bayernligisten und Relegationsaspiranten zur Regionalliga. Di., 05.05.2026, 18:15 Uhr TSV 1865 Dachau Dachau 65 FC Pipinsried Pipinsried 8 1 Der einzige FCP-Spieler, der annähernd Format bewies, war Dominik Neisser. Der Rest der Starttruppe war ein kompletter Ausfall – das soll aber die phänomenale Leistung der Dachauer mit ihrem Trainerteam Christian Doll und Sebastian „Charly“ Mitterhuber nicht schmälern. Auf gut Bayerisch kann man sagen, der TSV Dachau 1865 hat den FC Pipinsried 90 Minuten lang vorgeführt.

Damit steht auch ein Traumfinale fest: Die beiden Stadtrivalen ASV Dachau und TSV Dachau 1865 treffen am Dienstag, 12. Mai, im Endspiel aufeinander. Der Spielort ist beim SV Weichs. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr. Bezeichnend war auch, dass FCP-Trainer Roman Langer keinen Kommentar zur armseligen und desolaten Vorstellung seiner Mannschaft abgeben wollte und nur meinte: „Besser heute nicht.“ Dachaus Trainer Christian Doll zeigte sich freudig nach dem Schlusspfiff und sagte: „Das Ergebnis ist natürlich sehr gut, aber vor allem die Art und Weise, wie wir den Gegner unter Druck gesetzt haben, attackiert und gepresst haben. Die Tore waren teilweise wunderschön anzusehen. Alles in allem überragender Auftritt der Mannschaft – und ja, es hat Spaß gemacht.“ Mit einem Traumtor ging Dachau in der 10. Minute durch John Haist mit 1:0 in Führung, der energisch bei einem Ballgeplänkel des FCP am eigenen Sechzehner nachsetzte und aus 13 Metern halbrechts traf. Bis zur 30. Minute waren die Gäste aus Pipinsried weder geistig noch körperlich auf dem Platz. Nur Dominik Neisser wehrte sich – und der Lohn war das 1:1 durch ihn in der 30. Minute, als er nach einem schönen Spielzug über rechts den Ball im Fünfer sicher verwerten konnte.

Der einzige Motivierte beim FCP: Dominik Neisser (links, im Zweikampf mit Sven Kosel) schoss das zwischenzeitliche 1:1. – Foto: Ohl