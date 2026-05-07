Maximale Blamage: Dachau demontiert Pipinsried – Traumfinale steht

Der Landesligist fegte den Bayernligisten vom Platz. Nun steht ein Traumfinale gegen den ASV Dachau bevor.
Es war ein grandioser Sieg des Landesligisten TSV Dachau 1865, der im Halbfinale des Sparkassencups den Bayernligisten FC Pipinsried mit 8:1 vom Platz fegte. Auch ein zweistelliges Ergebnis wäre möglich gewesen. Denn: Es war eine maximale Blamage und mannschaftliche Demontage für den Bayernligisten und Relegationsaspiranten zur Regionalliga.
Der einzige FCP-Spieler, der annähernd Format bewies, war Dominik Neisser. Der Rest der Starttruppe war ein kompletter Ausfall – das soll aber die phänomenale Leistung der Dachauer mit ihrem Trainerteam Christian Doll und Sebastian „Charly“ Mitterhuber nicht schmälern. Auf gut Bayerisch kann man sagen, der TSV Dachau 1865 hat den FC Pipinsried 90 Minuten lang vorgeführt.
Damit steht auch ein Traumfinale fest: Die beiden Stadtrivalen ASV Dachau und TSV Dachau 1865 treffen am Dienstag, 12. Mai, im Endspiel aufeinander. Der Spielort ist beim SV Weichs. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr.
Bezeichnend war auch, dass FCP-Trainer Roman Langer keinen Kommentar zur armseligen und desolaten Vorstellung seiner Mannschaft abgeben wollte und nur meinte: „Besser heute nicht.“ Dachaus Trainer Christian Doll zeigte sich freudig nach dem Schlusspfiff und sagte: „Das Ergebnis ist natürlich sehr gut, aber vor allem die Art und Weise, wie wir den Gegner unter Druck gesetzt haben, attackiert und gepresst haben. Die Tore waren teilweise wunderschön anzusehen. Alles in allem überragender Auftritt der Mannschaft – und ja, es hat Spaß gemacht.“
Mit einem Traumtor ging Dachau in der 10. Minute durch John Haist mit 1:0 in Führung, der energisch bei einem Ballgeplänkel des FCP am eigenen Sechzehner nachsetzte und aus 13 Metern halbrechts traf. Bis zur 30. Minute waren die Gäste aus Pipinsried weder geistig noch körperlich auf dem Platz. Nur Dominik Neisser wehrte sich – und der Lohn war das 1:1 durch ihn in der 30. Minute, als er nach einem schönen Spielzug über rechts den Ball im Fünfer sicher verwerten konnte.
Wer dachte, das Spiel kippe jetzt, sah sich getäuscht. Denn Sven Kosel packte aus 16 Metern einen Heber von halbrechts ins Kreuzeck aus, und es stand 2:1 in der 32. Minute. Jetzt brachen beim FCP alle Dämme. John Haist klaute in der 43. Minute Jonas Lindner am Sechzehner den Ball und vollendete ins kurze Eck zum 3:1. Das 4:1 fiel dann in der 45. Minute, als Ivan Ivankovic eine Ecke vollkommen frei einköpfen konnte. Damit wurden die Seiten gewechselt – und das Gute für Pipinsried war, dass es nur 1:4 stand.
Das muntere Toreschießen ging weiter: Dino Burkic erhöhte in der 62. Minute auf 5:1, nachdem ein Freistoß schnell ausgeführt wurde und er allein über rechts auf den bemitleidenswerten FCP-Torwart Dominik Bals zuging und knochentrocken flach ins lange Eck traf. Eine Torchance hatte der FCP durch Kubilay Celik in der 64. Minute mit einem Pfostentreffer. John Haist schloss dann einen schnellen Konter in der 66. Minute zum 6:1 ab.
So ging es weiter: Der FCP löste sich komplett auf, und Berkant Barin markierte das 7:1 in der 79. Minute. Topjäger John Haist erzielte mit seinem dritten Treffer ebenfalls in der 79. Minute das 8:1. Bis zum Schlusspfiff mussten die desolaten FCP-Spieler zittern, um nicht zweistellig aus dem Spiel zu gehen – Chancen für Dachau gab es genug.