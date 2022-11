Maximale Ausbeute in den Derbys

SW Varenrode gewinnt das vierte Derby in dieser Saison.

Es war kein sonderlich schöner Sieg gegen BW Lünne, dennoch geht er dem Spielverlauf nach in Ordnung. Varenrode kam besser in die Partie und konnte sich einige gute Chancen ausspielen. Eine davon nutzte Michael Schüring in der 6. Minute zum 1:0.

Anschließend gewann Varo immer mehr die Kontrolle über das Spiel und erhöhte in der 33. Minute durch das Kopfballungeheuer Daniel Pozdeev auf 2:0. So auch der Halbzeitstand.