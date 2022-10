Maximale Ausbeute am Doppelheimspieltag

Vergangenen Sonntag gastierte die zweite Mannschaft des TSV Schlierbach auf dem Zeller

Berg. Es war der erste und vorerst auch letzte Doppelheimspieltag auf dem heimischen

Rasen. Man war dementsprechend motiviert, hier die Vorreiter für einen 6-Punkte-Sonntag

zu sein. Man war von Beginn an bereits auf einem guten Weg. Bereits nach 4 Minuten

Spielzeit konnte Leon Bauer die Kugel im gegnerischen Tor versenken und der Mannschaft

Auftrieb geben.Tore fielen im Anschluss zunächst weniger, aber Zell war permanent die

stärkere Mannschaft mit mehr Ballbesitz und Torchancen. In der 41. Minute konnte Felix

Reutter die Führung auf ein etwas angenehmeres Polster ausbauen und erzielte kurz vor

dem Pausenpfiff das 2:0 für unsere Zeller Mannschaft.



Die zweite Halbzeit gestaltete sich unverändert. Zell war mehr am Ball und konnte eine

Gelegenheit nach der anderen rausspielen. Dennoch dauerte es bis man die Dominanz auch

in Hälfte zwei verwerten konnte. Erst in den Minuten 88 und 89 gelang es nochmals Leon

Bauer ein Doppelpack zu erzielen und den Hattrick mit seiner starken Leistung zu besiegeln.

Schlierbach kam seltener zu Chancen. Dennoch blieben sie nicht aus. In der Nachspielzeit

gelang Ihnen nach einer Unaufmerksamkeit des TSG's doch noch einen Ehrentreffer, was

zum Endstand von 4:1 führte.

Danke an alle Fans und Zuschauer, die uns heute bei dem schönen Wetter und einem leider

äußerst seltenen Doppelheimspieltag unterstützten! Am Sonntag ist Derbyzeit und Zell spielt

Auswärts gegen den Nachbarn aus Boll. Wir erwarten ein spannendes Spiel und hoffen auf

euren Support.



S.F.