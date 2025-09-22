„Maximal unglücklich“: VfB Forstinning fehlt die Brechstange

„Wir können nicht alles gewinnen. Jetzt haben wir acht Siege und zwei Unentschieden nach auf dem Konto. Vor der Saison hätte ich das unterschrieben“, fand VfB-Trainer Gery Lösch auch realistische Worte für den kleinen Rückschlag.

Der Zweikampf an der Spitze der Bezirksliga Ost spitzt sich zu. Während sich der FC Aschheim trotz heftiger Gegenwehr des Kontrahenten SB DJK Rosenheim mit einem 1:0 schadlos hielt, erlitt der VfB Forstinning mit einem 1:1-Remis beim Aufsteiger SV Aschau den zweiten Punktverlust in diesem Spieljahr. Dadurch thronen die beiden Vereine nun punktgleich, aber schon mit deutlichem Abstand vor dem restlichen Feld an der Tabellenspitze.

Dabei begann die Partie auf dem sehr gepflegten Rasen der ansehnlichen Aschauer Sportanlage laut Lösch „maximal unglücklich“ für den Gast. In der elften Spielminute sprang Niklas Reitner der Ball im eigenen Strafraum natürlich ungewollt an die Hand, Aschaus Führungsspieler Christoph Scheitzeneder trat zur Ausführung an. VfB-Schlußmann Endri Kola brachte die Hand in der richtigen Ecke noch an den Ball, konnte das 0:1 aber nicht mehr verhindern.

„Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, bekannte dann auch Aschaus derzeit verletzter Spielertrainer Thomas Deißenböck und zog seine Mannschaft bei Ballbesitz Forstinning ganz weit in die eigene Hälfte zurück. „Ich habe mit anderen Trainern über den VfB geredet. Es ist klar, dass wir hinten kompakt stehen müssen und nicht mitspielen können.“ Zusammen mit entschleunigten Spielaktionen ein durchaus probates und legitimes Stilmittel, auf das sich Forstinning als Spitzenmannschaft vor allem auswärts einstellen muss.

SV Aschau verhindert Auswärtssieg

Dies gelang dann zwischen der 25. und 45. Minute auch relativ gut, inklusive des in der Entstehung allerdings glücklichen Ausgleichs. Während Leo Gabelunke Maß nahm (25.), stieg ein Mitspieler Aschaus dem wehrlosen Schlussmann Maximilian Hopf auf den Fuß und setzte ihn kurzzeitig außer Gefecht. Kurz darauf verhinderte Hopf aber mit einer „Wahnsinnsparade“ (Lösch) an die Latte das mögliche 1:2 nach einem Kopfball von Forstinnings Kapitän Nico Weismor.

Diesen Takt vermochte aber der VfB im zweiten Durchgang nicht fortzuführen. Einige Chancen ließ man trotzdem liegen – Deißenböck durfte am Ende ein 1:1 bejubeln: „Summa Summarum war es ein glücklicher Punkt, den wir uns mit einer tollen kämpferischen Leistung verdient haben.“