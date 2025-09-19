»Maximal unglücklich gelaufen«: Vilzing verpasst Befreiungsschlag

Es zählt nicht die Art und Weise - gerade im Abstiegskampf -, sondern das Ergebnis. So ehrlich ist der Fußball, aber auch so knallhart. Zumindest aus Sicht der DJK Vilzing. Denn die Oberpfälzer zeigten in Unterfranken keine schlechte Leistung, führten zweimal am Schönbusch. Am Ende jedoch behielt die Viktoria die drei Punkte in Aschaffenburg. Zähler, die angesicht der Tabellensituation beider Teams mehr wert sind als in anderen Partien.

Tobias Dezelak fand zu dieser Begegnung im Rahmen der obligatorischen Pressekonferenz nicht viele, aber sehr ehrliche, offene - und enttäuschte Worte. "Schade", stellte der Fitness- und Co-Trainer der DJK Vilzing kurz und prägnant, aber wohl treffen fest. "Das Spiel ist für uns maximal unglücklich gelaufen." Was er damit meint: Die frühe Führung durch Felix Weber hatte nicht lange Bestand. Thomas Haas konnte wiederum postwenden nachlegen. Doch nach der Pause stehen "nur" zwei Tore der Hausherren in der Statistik.

"Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht." Aber dafür kann sich im Endeffekt weder Tobias Dezelak noch der gesamte DJK Vilzing etwas kaufen. "...und sind auch in Führung gegangen. Aber dennoch haben wir verloren." Schade einfach aus Sicht der Gäste. Und die Hausherren putzen sich, wie es Aytac Sulu formulierte, kollektiv den Mund ab. Der Abstiegsrelegant, der sich im Sommer gegen Eltersdorf erst im Elfmeterschießen retten konnte, landete den sehnsüchtig erwarteten zweiten Saisonsieg, gewannen das sog. Sechs-Punkte-Spiel. Die Art und Weise - letztlich egal.

"Wir sind froh, die drei Punkte hier behalten zu können", gab der Viktoria-Trainer bei der Medienrunde zu. "In der ersten Halbzeit war es nicht das Spiel, das wir uns vorgestellt hatten. Im zweiten Durchgang lief es etwas besser." Insgesamt, ist der ehemalige Bundesliga-Spieler ehrlich, war in einem "immer wilden" Spiel das Glück auf Seiten der Viktoria. Aber: "Wir haben auch zwei Rückschläge wett gemacht. Insofern kann ich meiner Mannschaft nur die zweite Halbzeit vorwerfen." Und das, was zählt, ist ohnehin das Ergebnis...