„Maximal stolz auf die Truppe“ – Buchbach beendet Misere

Buchbacher Jubeltraube um Doppeltorschütze Tobias Stoßberger. – Foto: MIchael Buchholz

„Ich bin maximal stolz auf die Truppe. Ich glaube, wir waren von Minute eins die bessere Mannschaft“, freute sich der scheidende Interimscoach Kevin Hingerl nach dem Spektakel, das nach einem ersten Warnschuss von Josue M’bila bereits in der achten Minute begann: Benedikt Orth legte in seinem letzten Heimspiel für Buchbach nach einer Flanke per Kopf quer und Tobias Stoßberger hämmerte die Kugel aus der Luft sehenswert zum 1:0 unter die Latte.

Na also, der TSV Buchbach kann doch noch gewinnen. Nach fünf heftigen Pleiten gelang den Rot-Weißen im letzten Heimspiel der Saison ein 6:3-Schützenfest (3:2) gegen den SV Viktoria Aschaffenburg – hoher Unterhaltungswert also für die 519 Zuschauer am 33. Spieltag der Regionalliga in der SMR-Arena.

Buchbach blieb auf dem Gas, setzte den Gegner immer wieder unter Druck und durfte in der 18. Minute erneut jubeln, als Albano Gashi nach Querpass von Josue M’bila Stoßberger in Szene setzte, der aus 16 Metern zum schnellen Doppelpack in den Winkel traf – sein 13. Saisontreffer. Die Gäste, die in der ersten halben Stunde überhaupt keinen Zugriff fanden und viel zu lasch in die Zweikämpfe gingen, waren sichtlich geschockt. So setzten die Hausherren in der 25. Minute gleich den nächsten Wirkungstreffer, als Joe Wieselsberger ein Zuspiel von Gashi auf Sammy Ammari durchsteckte, der mit einem herrlichen Lupfer Keeper Eric Verstappen zum dritten Mal überwand – ein tolles Abschiedsgeschenk des Rekordspielers, der ja im Sommer seine Karriere beenden wird.

Doch die Mainfranken kamen nur drei Minuten später zurück, als Justin Berg eine Ecke von Benjamin Baier per Kopf zum 1:3 versenkte. Warum Buchbach zuletzt so viele Tore kassiert hat, zeigte sich dann auch in der 33. Minute, als sich Lars Kleiner gegen Philipp Walter durchsetzen konnte und Matvey Obolkin aus 14 Metern genau neben den Pfosten traf – alles wieder offen? Ja, denn wenig später rauschte ein Schuss von Obolkin nur knapp am langen Pfosten vorbei.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es zehn Minuten, ehe die Gastgeber erneut zuschlugen: Nach Balleroberung durch Samed Bahar bediente Tobias Heiland Stoßberger, und dessen Querpass versenkte Gashi mit der linken Klebe neben dem Pfosten. Aber der ebenso wilde wie spannende Ritt ging sofort weiter, zumal Obolkin in der 61. Minute nach Flanke von Kleiner fast ungehindert zum 4:3 einköpfen konnte.

„Es war natürlich ein brutales Wechselbad der Gefühle“, gestand auch Hingerl, der in der 75. Minute durchschnaufen konnte, als Heiland nach Zuspiel von Gashi mit einem Präzisionsschuss zur Vorentscheidung traf (75.).

Die Gegenwehr der Viktoria war damit gebrochen, und in der Nachspielzeit durften sich die Buchbacher Fans noch über den sechsten Treffer freuen: Der erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder eingewechselte Tobias Sztaf lief auf Verstappen zu, am Ende stolperte aber Niklas Borger die Kugel beim Klärungsversuch in die eigenen Maschen (90.+3). „Es war ein Hin und Her, aber wir hatten über das gesamte Spiel die Kontrolle. Wir haben uns heute würdig von unseren Heimfans verabschiedet. Ich bin stolz auf die Truppe“, freute sich Hingerl über die Reaktion seiner Mannschaft nach dem 1:8-Debakel der vergangenen Woche in Nürnberg.