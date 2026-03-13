„Maximal schwer für uns“: Wahrenholz vor großem Test

„Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr“, sagte Marcel Neumann über den deutlichen Sieg. „Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte kommt ein extrem schöner Diagonalball von Norman Balke auf Merlin Hanse, der am Keeper vorbeilegt und dann noch einschiebt, 1:0.“

Schon in der Anfangsphase hätte der Vorsprung weiter anwachsen können. „In der Phase danach hatten wir noch zwei richtig gute Gelegenheiten, wo wir mindestens noch ein Tor hätten machen müssen“, berichtete Marcel Neumann. Dennoch ging der VfL Wahrenholz mit einer verdienten Führung in die Pause: „Kurz vor der Halbzeit machen wir das 2:0 durch eine Ecke, Kopfballtor.“

Nach dem Seitenwechsel blieb die Mannschaft konsequent. „Spätestens dann wussten wir: Hier kann es heute nur einen Sieger geben“, sagte Marcel Neumann über das 3:0 nach einem Angriff über Marlon Hanse, der querlegte, sodass Marcel Maier nur noch einschieben musste.

Die Tore fielen danach beinahe im Minutentakt. „Die Jungs haben einfach weitergemacht, haben sich belohnt für ein ganz starkes, taktisch diszipliniertes Spiel“, betonte der Trainer. Auch ein kurioses Gegentor zum zwischenzeitlichen 4:1 änderte nichts am Spielverlauf. „Alles in allem natürlich hochverdienter Sieg und eine ganz, ganz super Leistung von den Jungs.“

Der Erfolg gibt Selbstvertrauen, doch am Sonntag wartet ein ganz anderes Kaliber. „Sonntag ist natürlich ein komplettes Kontrastprogramm für mich, das spielstärkste Team der Liga, das wir empfangen dürfen“, sagte Marcel Neumann über den Gegner.

Die Zahlen sprechen für die Gäste: SSV Vorsfelde II steht mit 38 Punkten aus 17 Spielen auf Rang zwei der Bezirksliga Braunschweig 1 und hat zuletzt 3:0 gegen SV Reislingen/Neuhaus gewonnen. Trainer Patrick Klein erinnert sich noch gut an das Hinspiel, das sein Team 2:1 gewann.

„Das war verdammt schwer. Da haben wir uns sehr, sehr schwer getan gegen einen lange dagegenhaltenden Gegner“, sagte Patrick Klein über den VfL Wahrenholz, der aktuell mit 27 Punkten auf Platz sieben steht.

Der Gäste-Coach traut den Hausherren durchaus mehr zu. „Wenn ihnen die Konstanz nicht fehlen würde, müsste man sie eigentlich unter den Top fünf sehen.“

Entsprechend warnt er vor der Auswärtsaufgabe. „Das wird am Sonntag auf jeden Fall nicht einfach. Ekliger Gegner, die werden hochmotiviert sein, die wollen uns ärgern.“

Beide Teams reisen mit breiter Brust an. „Wir haben das letzte Spiel 3:0 gegen Reislingen gewonnen, die haben jetzt am Mittwoch 7:1 gegen Reislingen gewonnen“, sagte Patrick Klein. „Das heißt, beide Mannschaften gehen hochmotiviert in das Spiel, es wird ein spannendes Spiel, ein toller Schlagabtausch.“

Auch Marcel Neumann weiß um die Qualitäten des Gegners. „Vorsfelde wird uns alles abverlangen. Das wird maximal schwer für uns, da etwas mitzunehmen.“ Vor allem die Offensivqualität bereitet Respekt: „Sie sind extrem spielstark, gerade über die Außen, gehen immer wieder ins Eins-gegen-eins und haben im Zentrum sehr torgefährliche Spieler.“

Hinzu kommt eine starke Serie: „Ich glaube, bis auf das Spiel, das sportgerichtlich entschieden wurde, haben sie neun Spiele in Folge nicht verloren.“

Trotzdem sieht der Wahrenholzer Trainer Chancen, vor allem im eigenen Stadion. „Heimspiel ist immer ein Vorteil und gerade bei uns zu Hause wollen wir natürlich das Maximum erreichen. Das sind erstmal drei Punkte, egal gegen wen.“

Die Erinnerung an das Hinspiel ist noch präsent. „Wir haben 1:0 geführt, dann zwei Tore bekommen. Am Ende ging uns ein bisschen die Puste aus“, sagte Marcel Neumann. „Ganz zum Schluss hatten wir noch eine Szene, wo wir auf 2:2 stellen können, die auf der Linie geklärt wird.“

Ein Selbstläufer wird es auch für den Favoriten nicht. „Ich glaube auch, dass es für Vorsfelde keine einfache Aufgabe wird, sondern unangenehm in Wahrenholz zu spielen“, sagte Marcel Neumann.

Oder wie Patrick Klein es formuliert: „Die Jungs wissen, um was es geht. Dementsprechend sind wir hochmotiviert und freuen uns auf Sonntag.“