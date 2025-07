Maximal hohe Auswärtshürde: Kickers wollen Vilzing einheizen

Der Anfang war zäh, doch es wird nicht leichter: Nach dem misslungenen Auftakt zuhause gegen die SpVgg Unterhaching (1:3-Niederlage) stehen die Kicker der DJK Vilzing am 2. Spieltag der Regionalliga Bayern vor dem schweren Gang zu den Würzburger Kickers. Die "Rothosen" vom Dallenberg sind einer der heißen Titelkandidaten - und haben vergangene Woche mit dem 3:0-Auswärtssieg beim FV Illertissen gleich mal eine Duftmarke gesetzt. Anpfiff in der AKON-Arena ist am Freitagabend um 18:30 Uhr.



In Sachen Effektivität konnten sich die Vilzinger von jungen Hachingern eine Scheibe abschneiden. Die 90 Auftaktminuten kurz auf den Punkt gebracht: Hinten mit ein paar Wacklern zu viel, nach vorne fehlte noch die Durchschlagskraft. Coach Thorsten Kirschbaum stellt aber die positiven Aspekte heraus: "Ich habe definitiv auch viele gute Dinge gesehen. Wir haben stark angefangen, die ersten 20 Minuten waren richtig gut. Wir hatten auch zwei gute Chancen, haben es aber leider versäumt, in der Phase gleich in Führung zu gehen. Im Anschluss sind wir meines Erachtens ein wenig zu früh raus aus der Ordnung gegangen, wollten zu viel vielleicht und haben dadurch den Faden verloren."



Im Training wurde deshalb an den Unzulänglichkeiten gearbeitet, um nicht die gleichen Fehler am Würzburger Dallenberg wieder zu machen. Vor dem Gegner hat Kirschbaum großen Respekt: "Die Kickers sind enorm ambitioniert und zählen mit Sicherheit zu den Top-3 Klubs in der Regionalliga Bayern. Das 3:0 in Illertissen dürfte zudem die Euphorie im Umfeld angefacht haben. Aber ich sage aus Überzeugung: Wir haben die Qualität im Kader, um dagegenhalten zu können und wir wollen natürlich auch in Würzburg punkten."



Personalien DJK Vilzing: Simon Sedlaczek konnte die Woche über nur dosiert trainieren. Hinter seinem Einsatz steht noch ein Fragezeichen, ebenso bei Alexis Fambo, der gegen Unterhaching einen Schlag auf den Fuß abbekommen hat. Markus Ziereis und Martin Tiefenbrunner (beide Kreuzbandriss) fallen langzeitverletzt aus.



Das sagt Würzburgs Trainer Marc Reitmaier: "Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns, sind sehr fokussiert. Auf die Vilzinger haben wir uns gut eingestellt und wir freuen uns jetzt einfach auf das erste Heimspiel. Mit den Fans und der ganzen Region im Rücken wollen wir von der ersten Minute an Gas geben."



Personalien Würzburger Kickers: Bis auf Liam Omore (Teilanriss des Syndesmosebands) stehen den Hausherren alle Akteure zur Verfügung.