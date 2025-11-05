»Maximal bitter«: Zehn Weidener verpassen nächsten Sieg



100 Zuschauer am Weidener Kunstrasenplatz sahen, wie Julian Brünsch den Gastgeber früh in Führung schoss (11.). Im weiteren Verlauf hatte die SpVgg das Geschehen weitestgehend unter Kontrolle, dezimierte sich dann aber selbst. Noch in der ersten Hälfte sah Yannick Metzler wegen eines groben Foulspiels die rote Karte (35.). Die zahlenmäßige Überzahl konnte Schlicht lange nicht ausnutzen, vorne fehlten die zündenden Ideen. Mit seinem späten Ausgleichstreffer bescherte Torjäger Philipp Götz (90.) den Gästen aber doch noch einen Punkt. Während der FC mit nun 24 Punkten auf Rang neun verweilt, verpasst Weiden einen großen tabellarischen Sprung und bleibt Fünfter. Allerdings beträgt der Rückstand zum Zweiten nur einen Zähler.



Weidens Übungsleiter Josef Rodler haderte mit dem späten Punktverlust: „Das war ein sehr gutes Spiel von uns, gegen eine sehr destruktiv eingestellte Mannschaft. Wir haben es über 90 Minuten und auch in Unterzahl geschafft, keine Torchance zuzulassen. Mit dem ersten Torschuss Schlichts bekamen wir das Gegentor. Das ist maximal bitter, weil wir ein richtig gutes Spiel gemacht und defensiv enorm viel gearbeitet haben. Leider haben die Unparteiischen meiner Meinung nach zu viel Einfluss genommen, und persönliche Dinge eventuell in ihre Entscheidungen mit einfließen lassen. Trotzdem: Ich bin stolz auf die Mannschaft und wir blicken positiv auf das Raindorf-Spiel“, so Rodler kurz nach Spielende. Rodlers Mannen genießen am Sonntag gegen den direkten Konkurrenten FC Raindorf Heimrecht, während der 1.FC Schlicht zeitgleich beim SV Hahnbach gefordert ist.