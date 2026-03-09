"Maximal bitter" - Wendessen kassiert Last-Minute-Niederlage

Der SV Wendessen musste im Heimspiel gegen den SV Union Salzgitter eine äußerst bittere Niederlage hinnehmen. Trotz vieler hochkarätiger Chancen unterlag die Mannschaft am Ende mit 0:1, wobei der Nackenschlag erst in der Schlussminute passierte.
Dabei erwischte Wendessen insgesamt den besseren Tag. „Die Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht. Wir waren meiner Meinung nach die bessere Mannschaft“, sagte Trainer Pascal Gos nach der Partie. Vor allem in der ersten Halbzeit erspielten sich die Gastgeber mehrere hochkarätige Möglichkeiten, konnten diese jedoch nicht nutzen. „Wir hatten in der ersten Halbzeit zwei 100-prozentige. Laufen allein auf den Torwart zu, aber schießen daneben und schießen aus drei Metern den Gegenspieler an“, schilderte Gos die ausgelassenen Chancen.
Auch nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild. Zwar hatte Union Salzgitter kurzzeitig mehr Druck, doch wirklich zwingend wurde es dabei kaum. „Union hatte auch ihre Druckphase in der zweiten Halbzeit, aber da ist auch nichts wirklich Zwingendes bei rausgekommen“, so der Wendessener Trainer. Stattdessen vergaben erneut die Gastgeber beste Möglichkeiten.
So blieb Wendessen trotz klarer Chancenüberlegenheit ohne Tor. „Bis zum Zeitpunkt des Elfmeters hätte es eigentlich laut Chancen 5-6:0 für uns stehen müssen“, meinte der Trainer. Besonders bitter: In der Schlussphase spielte Wendessen sogar in Überzahl, konnte das numerische Übergewicht aber nicht nutzen.
Doch statt eines möglichen Siegtreffers der Gastgeber fiel in der 90. Minute das entscheidende Tor auf der anderen Seite. Nach einem Elfmeter traf Jan Jaczak für Union Salzgitter zum 0:1. „Du machst dir Dinge halt nicht rein, hast eine große Chance nach der anderen. Der Ball geht nicht ins Tor und am Ende kriegst du einen Elfmeter gegen dich. Dann fragst du dich am Ende des Tages, wie du das Spiel verlieren konntest. Maximal bitter“, fasste Gos die Partie zusammen.
Für Wendessen bedeutet die Niederlage drei verlorene Punkte im Kampf um den Anschluss im Mittelfeld. „Das war eigentlich ein guter Auftritt von uns und phasenweise haben wir auch echt ordentlichen und attraktiven Fußball gespielt. Aber es hilft alles nichts, wenn du am Ende verlierst“, so Gos, der bereits den Blick nach vorne richtet: „Deswegen versuchen wir schnellstmöglich, das Spiel von heute abzuhaken, weiterzumachen und dann nächste Woche den Dreier zu holen.“
Durch den späten Erfolg bleibt Union Salzgitter in der Tabelle vor Wendessen und klettert auf Rang sechs, während Wendessen nun auf Platz zwölf steht. Bereits das Hinspiel hatte Salzgitter deutlich mit 4:0 für sich entschieden.