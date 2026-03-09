"Maximal bitter" - Wendessen kassiert Last-Minute-Niederlage

– Foto: Phillip Stanke

Der SV Wendessen musste im Heimspiel gegen den SV Union Salzgitter eine äußerst bittere Niederlage hinnehmen. Trotz vieler hochkarätiger Chancen unterlag die Mannschaft am Ende mit 0:1, wobei der Nackenschlag erst in der Schlussminute passierte.

Dabei erwischte Wendessen insgesamt den besseren Tag. „Die Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht. Wir waren meiner Meinung nach die bessere Mannschaft“, sagte Trainer Pascal Gos nach der Partie. Vor allem in der ersten Halbzeit erspielten sich die Gastgeber mehrere hochkarätige Möglichkeiten, konnten diese jedoch nicht nutzen. „Wir hatten in der ersten Halbzeit zwei 100-prozentige. Laufen allein auf den Torwart zu, aber schießen daneben und schießen aus drei Metern den Gegenspieler an“, schilderte Gos die ausgelassenen Chancen.

Auch nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild. Zwar hatte Union Salzgitter kurzzeitig mehr Druck, doch wirklich zwingend wurde es dabei kaum. „Union hatte auch ihre Druckphase in der zweiten Halbzeit, aber da ist auch nichts wirklich Zwingendes bei rausgekommen“, so der Wendessener Trainer. Stattdessen vergaben erneut die Gastgeber beste Möglichkeiten. So blieb Wendessen trotz klarer Chancenüberlegenheit ohne Tor. „Bis zum Zeitpunkt des Elfmeters hätte es eigentlich laut Chancen 5-6:0 für uns stehen müssen“, meinte der Trainer. Besonders bitter: In der Schlussphase spielte Wendessen sogar in Überzahl, konnte das numerische Übergewicht aber nicht nutzen.