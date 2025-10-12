🗣: "Maximal bitter" für Dorfen – Grünwald adelt Sontheim für 2:0

Gerhard Lösch, Trainer des VfB Forstinning: »Ein wichtiger Dreier und ein richtiger Arbeitssieg.

Wir waren eigentlich ordentlich im Spiel gegen einen sehr tiefen Gegner, aber geraten durch eine etwas glückliche Situation von Peterskirchen in Rückstand. Trotzdem haben wir auch in der zweiten Halbzeit unser Spiel durchgezogen und das Spiel durch zwei berechtigte Elfmeter verdient gedreht.

Tolle Moral von meinen Jungs in einem schwierigen Spiel. Wir freuen uns jetzt auf den Showdown in Aschheim nächsten Freitag.«

Rosenheim-Trainer Zimpfer schimpft nach Spiel in Ampfing: »Ein Skandal«

Patrick Zimpfer, Trainer der DJK SB Rosenheim: »Heute war das ein Skandal, wie der Schiedsrichter das Spiel entschieden hat. Was hier abgelaufen ist, hatte mit sportlicher Fairness wenig zu tun. Die Entscheidungen waren absolut einseitig, das haben selbst Zuschauer von Ampfing mir so gesagt. Der Schiedsrichter pfeift normalerweise Landesliga, aber wir haben mit ihm schon unsere Erfahrungen gemacht. Bereits letztes Jahr in der Kreisliga hat er uns gegen Prien benachteiligt, damals gab es eine Zehn-Minuten-Strafe und eine Gelb-Rote Karte für nichts. Damals konnten wir das sportlich auffangen, weil wir 2:1 gewonnen haben, aber auch da hat er mich schon vom Platz gestellt – da war von Anfang an eine Privatfehde im Spiel. Heute habe ich nach kurzer Zeit Gelb bekommen und dann Rot, weil ich mich emotionaler ausgedrückt habe, als ich gefordert habe, dass sich um unseren verletzten Spieler gekümmert wird. Kurz davor hatte er einen unserer Spieler für zwei Allerweltsfouls mit Gelb-Rot vom Feld geschickt, und auf der anderen Seite hat er ganz anders entschieden. Sportlich ist das alles in den Hintergrund gerückt.

Trotzdem hatten wir in der ersten Halbzeit sogar die besseren Chancen: ein Freistoß mit anschließendem Kopfball an die Latte und einen Querpass, den wir eigentlich nur noch hätten einschieben müssen, den Ampfing aber gerade noch verteidigt hat. In der zweiten Halbzeit waren wir dann leider bereits über 25 Minuten in Unterzahl und standen in manchen Situationen einfach zu weit weg, sodass wir die Gegentore kassiert haben. Von einer Mannschaft mit der Qualität von Ampfing muss man auch erwarten, dass sie sich Chancen erspielt. Am Ende steht es 3:1, aber ich finde, wir hatten selbst in Unterzahl Möglichkeiten, mehrere Tore zu machen.

Ich hätte von Ampfing sowohl sportlich als auch mit dem Drumherum mehr erwartet: Vor Ort wird man weder begrüßt noch eingeteilt, der Rasen wurde 45 Minuten vor Anpfiff gemäht und hatte danach noch Fahrspuren. Das war natürlich für beide Mannschaften gleich schlecht, aber es hätte andere Plätze gegeben, die besser gewesen wären. Der Schiedsrichter wollte aber unbedingt im Stadion spielen. Heute lief wirklich extrem viel, sehr wild ab. Zudem hat mich der BFV-Ticker sehr geärgert, mit unsportlichen Kommentaren.«