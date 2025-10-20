„Maximal ärgerlich“ ‒ WSV Unterammergau kassiert bei der DJK vierte Niederlage in Serie

Der WSV Unterammergau zeigt sich stark verbessert, kann aber die Niederlage bei der DJK Waldram nicht abwenden.
Musste der WSV Unterammergau in den vergangenen Partien der Kreisliga 1 oft Klatschen einstecken, konnte er gestern Nachmittag wieder mal ein Spiel abliefern, bei dem er sich absolut auf Augenhöhe mit dem Gegner befand. Dennoch setzte es für die Ammertaler mit dem 1:2 gegen die DJK Waldram die vierte Niederlage in Serie. „Maximal ärgerlich“, fand hinterher auch Tobias Benning nur schwer Worte für eine Partie, die einen unglücklichen Verlauf für die Gastgeber genommen hatte.
In der an Höhepunkten sehr armen ersten Halbzeit sah es lange Zeit nach einem typischen torlosen Remis aus. Waldrams Luca Hensel wuchtete das Leder über den Querbalken, auf der anderen Seite rutschte Tobias Speer bei seiner Direktabnahme der Ball über das Schienbein. Nach einer guten halben Stunde konnte WSV-Keeper Marco Diroma eine flache Hereingabe erst im Nachfassen unter sich begraben, was die Gäste veranlasste, zu reklamieren, dass das Spielgerät zuvor schon hinter der Linie gewesen wäre. Am lautesten äußerte sich die Gästebank, die sich fast am anderen Ende des Spielfeldes befindet.
Der zweite Spielabschnitt brachte dann aber doch durchaus den einen oder anderen Aufreger. Kurz nach Wiederbeginn konnte Diroma einen Schuss entschärfen. Beim Gegenangriff blieb plötzlich DJK-Akteur Benedikt Bergmoser am Boden liegen, was Schiedsrichter Jan Nagel dazu veranlasste, die Begegnung für eine mögliche Behandlung zu unterbrechen. Kurz darauf ging es wieder in die andere Richtung. Nun blieb Ferdinand Brauchle nach einem Zweikampf verletzt in der Horizontalen. Diesmal blieb die Pfeife jedoch stumm. Die Gäste sahen deshalb keine Veranlassung, den Ball ins Aus zu spielen. Die Platzherren waren unsortiert, was Jakob Münster dazu nutzen konnte, Waldram in Führung zu schießen. „Ich finde es halt ärgerlich, dass Waldram weiterspielt“, sagte Benning. „Hinterher kam der Trainer zu mir und hat sich dafür entschuldigt, auch für die unpassenden Kommentare, die da gefallen sind. Das ist zwar schön, bringt uns aber nichts.“
Als die DJK zehn Minuten später bei einem Konter einen individuellen Fehler – Diroma verließ seinen Torraum, kam aber nicht an den Ball – nutzte und Münster seinen Doppelpack schnürte, schien die Messe gelesen. Doch der WSV gab sich nicht auf und kam tatsächlich durch Alex Schwarz zum Anschluss. Und wäre der sehenswerte Schuss von Adrian Vocaj einen halben Meter weiter links angesetzt gewesen, hätten sich die Unterammergauer für ihren Kampf sogar noch belohnen können. „Mit dem Auftritt meiner Jungs bin ich absolut zufrieden“, meinte Benning, „auch wenn wir wieder mit leeren Händen dastehen.“