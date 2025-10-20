„Maximal ärgerlich“ ‒ WSV Unterammergau kassiert bei der DJK vierte Niederlage in Serie

Musste der WSV Unterammergau in den vergangenen Partien der Kreisliga 1 oft Klatschen einstecken, konnte er gestern Nachmittag wieder mal ein Spiel abliefern, bei dem er sich absolut auf Augenhöhe mit dem Gegner befand. Dennoch setzte es für die Ammertaler mit dem 1:2 gegen die DJK Waldram die vierte Niederlage in Serie. „Maximal ärgerlich“, fand hinterher auch Tobias Benning nur schwer Worte für eine Partie, die einen unglücklichen Verlauf für die Gastgeber genommen hatte.

In der an Höhepunkten sehr armen ersten Halbzeit sah es lange Zeit nach einem typischen torlosen Remis aus. Waldrams Luca Hensel wuchtete das Leder über den Querbalken, auf der anderen Seite rutschte Tobias Speer bei seiner Direktabnahme der Ball über das Schienbein. Nach einer guten halben Stunde konnte WSV-Keeper Marco Diroma eine flache Hereingabe erst im Nachfassen unter sich begraben, was die Gäste veranlasste, zu reklamieren, dass das Spielgerät zuvor schon hinter der Linie gewesen wäre. Am lautesten äußerte sich die Gästebank, die sich fast am anderen Ende des Spielfeldes befindet.