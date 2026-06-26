Maxim Bujnov verlässt SKG 23 Wiesbaden Offensivspieler geht beim Gruppenligisten von Bord +++ Zukunft des Spielers noch unklar von Philipp Durillo · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Maxim Bujnov wird in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der SKG 23 Wiesbaden tragen. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden. Er war seit seinem Wechsel vor eineinhalb Jahren eine der Schlüsselfiguren im Offensivspiel von SKG 23 Wiesbaden, erzielte 17 Scorerpunkte in 24 Partien. Doch es ist klar: Maxim Bujnov wird SKG 23 Wiesbaden verlassen, hat sich vom Verein bereits per Einschreiben abgemeldet.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Der Abschied ist offenbar keine Adhoc-Entscheidung und wohl bereits länger beschlossene Sache - obwohl ein möglicher Verbleib von Bujnov von Vereinsseite Mitte Juni scheinbar noch für möglich gehalten wurde. "Es steht eigentlich seit sechs Wochen fest, dass ich nicht bleibe, unabhängig vom Klassenerhalt. Die Qualität der Mannschaft war nicht stark genug, das hat man vor allem in der Rückrunde gesehen. Und mir war es unwichtig, ob jetzt im Sommer möglicherweise neue Spieler kommen. Ich hatte hier eine gute Zeit, aber man soll gehen, wenn es am besten für einen ist. Ich gehe lieber im Guten, bevor sich Dinge verharken", sagt Bujnov.

Noch keinen neuen Verein gefunden Einen neuen Club hat der 30-Jährige noch nicht. "Ich bin topfit, habe eine gute Saison gespielt - ich werde schon etwas finden", sagt Bujnov. Mindestens auf Gruppenliga-Niveau solle sein künftiges Team schon spielen, erklärt er in Wiesbaden lebende und arbeitende Bujnov.