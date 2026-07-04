Maxi Steinert kehrt zum SV Kralenriede zurück

– Foto: Friedhelm Brauner

Der SV Kralenriede hat mit Maxi Steinert einen weiteren Rückkehrer für die kommende Saison vorgestellt. Der 1,85 Meter große Außenverteidiger kehrt zu seinem Heimatverein zurück und wird künftig mit der Rückennummer 24 für die Rot-Weißen auflaufen.

Steinert begann seine fußballerische Laufbahn beim SV Kralenriede, ehe ihn sein Weg über den SC Rot-Weiß Volkmarode, Eintracht Braunschweig und die Freien Turner Braunschweig führte. Nun kehrt das Eigengewächs zu seinem Ausbildungsverein zurück.

Der Verein beschreibt den Defensivspieler als robusten und zweikampfstarken Außenverteidiger, der sich durch seine Übersicht und seine Ruhe am Ball auszeichnet. Auch in hektischen Spielsituationen behalte Steinert den Überblick und finde meist die richtige Lösung. Zudem scheue er keinen Zweikampf und gehe mit der nötigen Aggressivität in jedes Duell.