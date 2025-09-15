 2025-09-15T13:56:57.594Z

Spielbericht
Der Zweifache Torschütze Maxi Schwenk
Der Zweifache Torschütze Maxi Schwenk – Foto: Mark Zengerle

Maxi Schwenk mit Doppelpack gegen TSV Neukirch 2

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B5
TSV Neukirch II
SGM Beuren/Rohrdorf II II
Gestern, 12:45 Uhr
SGM Beuren/Rohrdorf II
SGM Beuren/Rohrdorf IISGM Beuren/Rohrdorf II II
TSV Neukirch
TSV NeukirchTSV Neukirch II
4
1

Am vergangenen Sonntag traf die SGM Beuren/Rohrdorf auf heimischem Rasen auf den TSV Neukirch. Der Start in die Partie verlief zunächst alles andere als optimal für die Gastgeber. In den ersten Minuten wirkte das Spiel der SGM nervös und fehleranfällig – ein Umstand, den der TSV Neukirch nutzte und mit 0:1 in Führung ging.

Doch mit zunehmender Spieldauer fand Beuren/Rohrdorf besser ins Spiel und übernahm immer mehr die Kontrolle. Noch vor der Halbzeit gelang der Ausgleich zum 1:1, was dem Team spürbar Auftrieb gab. In der zweiten Hälfte zeigte die SGM dann eine deutlich stärkere und dominantere Leistung. Mit schönen Kombinationen und konsequentem Pressing erspielten sie sich Chance um Chance.

Letztlich belohnte sich Beuren/Rohrdorf mit drei weiteren Treffern (1x Theo Biggel nach Traumflanke und 2x Maxi Schwenk) und drehte das Spiel souverän zu einem verdienten 4:1-Erfolg. Nach dem holprigen Beginn zeigte die Mannschaft Moral und starke Nerven – ein Sieg, der vor allem durch eine geschlossene Teamleistung in der zweiten Halbzeit verdient eingefahren wurde.

Bericht von Robin Tasch, SGM Beuren/Rohrdorf

Aufrufe: 015.9.2025, 17:46 Uhr
Herbert RudhartAutor