Maxi Schwenk mit Doppelpack gegen TSV Neukirch 2

Am vergangenen Sonntag traf die SGM Beuren/Rohrdorf auf heimischem Rasen auf den TSV Neukirch. Der Start in die Partie verlief zunächst alles andere als optimal für die Gastgeber. In den ersten Minuten wirkte das Spiel der SGM nervös und fehleranfällig – ein Umstand, den der TSV Neukirch nutzte und mit 0:1 in Führung ging.

Doch mit zunehmender Spieldauer fand Beuren/Rohrdorf besser ins Spiel und übernahm immer mehr die Kontrolle. Noch vor der Halbzeit gelang der Ausgleich zum 1:1, was dem Team spürbar Auftrieb gab. In der zweiten Hälfte zeigte die SGM dann eine deutlich stärkere und dominantere Leistung. Mit schönen Kombinationen und konsequentem Pressing erspielten sie sich Chance um Chance.