Maxi-Mittelstädt-Camp in Pankow: Talente sollen wachsen

Maxi Mittelstädt – Foto: Homepage

Ein Camp, das Fußball und Persönlichkeitsentwicklung verbindet: In Pankow wollen Maximilian Mittelstädt und die 2Steps Academy ein Umfeld schaffen, in dem junge Talente ihr Potenzial entfalten und mit Begeisterung lernen können

Vom SC Staaken über Hertha 03 Zehlendorf und Hertha BSC bis zum VfB Stuttgart und in die deutsche Nationalmannschaft: Maximilian „Maxi“ Mittelstädt hat den Weg vom Berliner Nachwuchsspieler zum Fußballprofi geschafft. Gemeinsam mit seinem Partner Nydal Chamma möchte der gebürtige Berliner seine Erfahrungen an die nächste Generation weitergeben.

Im Sommer 2026 macht die Academy Station in Pankow. Auf der Sportanlage des VfB/Einheit zu Pankow erwartet Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 14 Jahren ein fünftägiges Fußballcamp mit professionellem Training, lizenzierten Coaches und individueller Förderung. Infos und Anmeldung in Berlin-Pankow hier Im Mittelpunkt stehen Technik, Spielverständnis, Teamgeist und Selbstvertrauen – ganz nach den sportlichen Leitlinien des Nationalspielers.

Mehr als ein klassisches Feriencamp

Das Konzept der 2Steps Academy versteht sich bewusst als mehr als ein klassisches Feriencamp. Neben fußballerischen Fähigkeiten sollen auch Werte wie Respekt, Fairplay und persönliche Entwicklung vermittelt werden. Trainiert wird in kleinen Gruppen, um jedes Kind entsprechend seines Leistungsstands bestmöglich fördern zu können. Spaß am Spiel und gemeinschaftliche Erlebnisse gehören dabei ebenso zum Programm wie abwechslungsreiche Challenges auf und neben dem Platz.

Weitere Camps sind geplant

Das Sommercamp findet vom 27. bis 31. Juli 2026 in Pankow statt. Weitere Camps in Berlin und Stuttgart sind bereits geplant. Die Plätze sind bewusst begrenzt, um eine intensive Betreuung und hohe Trainingsqualität zu gewährleisten.

Maxi Mittelstädt

Infos und Anmeldung in Berlin-Pankow hier

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