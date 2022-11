Maxi Gürtler: „Bei uns denkt niemand an Geld – wir haben einen Riesenspaß, für den SVB zu kicken“ „Maxi ist jetzt schon eine Legende im Verein“

München – Der SV Bruckmühl ist die Überraschungsmannschaft der diesjährigen Saison. Mit acht Punkten Abstand führen sie die Tabelle der Landesliga Südost an. Maxi Gürtler, der „sein ganzes Leben“ schon für den Verein aktiv ist. Vor acht Jahren debütierte der 27-Jährige für die erste Herrenmannschaft der Rot-Weißen. Nach vier Aufstiegen seit 2015 klopft der Verein inzwischen bei der Bayernliga an.

Wir sprechen mit Gürtler im Live-Interview am heutigen Montag, dem 28. November, um 17 Uhr über den rasanten Aufstieg des SV Bruckmühl, warum er immer dort geblieben ist, die kurz- und langfristigen Ziele des Verein und vieles mehr.

SV Bruckmühl: Tabellenführer und beste Defensive der Landesliga Südost

Aktuell ist der SV Bruckmühl wieder einmal in bestechender Form. Zuletzt holte der Klub aus dem Kreis Rosenheim fünf Siege in Serie. Während der Rest der Liga tabellarisch eng beieinander steht, hat sich der SVB mittlerweile an der Tabellenspitze abgesetzt. Erfolgsrezept in dieser Saison: Die beste Defensive der Liga (nur 20 Gegentore) und vorne sind die Bruckmühler immer für einen Treffer gut. Auch dank Dauerbrenner Maximilian Gürtler, der die interne Torjägerliste mit elf Treffern anführt.

Der 27-Jährige ist eines der Aushängeschilder des Vereins. Gürtler durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Vereins und feierte schon vor knapp sieben Jahren den Aufstieg in die Kreisliga. Nach dem Durchmarsch durch die Bezirksliga stehen Gürtler und der SV Bruckmühl nun vor dem nächsten Aufstieg.