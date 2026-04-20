Maxi Birnbeck schießt den FC Langengeisling mit Hattrick zum Sieg

Zwei Treffer auf dem Fuß hatte Fabian Kohlmann vom FC Langengeisling in Blau, doch der Fatih-Keeper hielt. – Foto: Marc Marasescu

Der FC Langengeisling feiert den sechsten Sieg in Serie. Doch die zweite Halbzeit offenbarte gegen Fatih Ingolstadt deutliche Schwächen.

Die Serie des FC Langengeisling hält an. Das 3:1 (3:0) gegen das punktlose Schlusslicht FC Fatih Ingolstadt war der sechste Dreier in Serie – nicht zuletzt dank eines lupenreinen Hattricks von Maxi Birnbeck. Die zweite Halbzeit war aus Geislinger Sicht allerdings dürftig. Dennoch hat die Mannschaft von Trainer Max Hintermaier erstmals die Abstiegsrelegationsplätze verlassen.

Das türkische Wort „Fatih“ heißt übersetzt „Eroberer“. Eigentlich wollte das Team aus Ingolstadt die Bezirksliga Nord erobern. Doch die Mannschaft hat immer noch keinen Punkt – bei mittlerweile über 100 Gegentoren. Am Samstag in Langengeisling hatten die Gäste nur zwei Spieler auf der Bank, einer davon war der Ersatztorwart.

Was sollte da schon schiefgehen für die Geislinger, die das Spiel von Anfang an überlegen gestalteten. Doch Lucas Seeholzer scheiterte im Eins-gegen-Eins an Torwart Can Djedovic (6.), und ein Querpass von Sebastian Schubert fand keinen Abnehmer (12.).

Dann aber folgte ein Geislinger Doppelschlag. Djedovic wehrte zwar einen satten Schuss von Schubert ab, doch den Abpraller setzte Birnbeck zum 1:0 ins Netz (19.). Nur zwei Minuten danach verlängerte Birnbeck ein flaches Zuspiel von Rafael Jorge unhaltbar ins lange Eck.

Es dauerte eine halbe Stunde, bis die Ingolstädter in die Nähe des Geislinger Strafraums kamen. Die verunglückte Flanke von Faniel Brhane pflückte FCL-Torwart Michael Hierl in der 38. Minute locker herunter. Da hatte sein Gegenüber mehr zu tun. Djedovic hielt stark gegen Schubert nach einem Querschläger (35.) sowie zweimal spektakulär gegen Fabian Kohlmann (36./39.). Machtlos war er aber kurz vor der Pause. Kilian Stenzels Schuss wurde abgeblockt, der Ball landete bei Birnbeck, der zum 3:0 abzog und damit seinen lupenreinen Hattrick innerhalb von nur 26 Minuten perfekt machte.

Die zweite Hälfte eröffnete erneut Birnbeck mit einem Kopfball, den Djedovic hielt. Dann folgte ein Bruch beim FCL. Einsatz und Struktur fehlten komplett. Prompt kamen die Ingolstädter nach einer knappen Stunde zum Anschlusstreffer. Murat Sucuoglu jagte den Ball zum 1:3 unter die Latte. Die Geislinger wirkten verunsichert und fanden nicht mehr in ihr Spiel. Kohlmann hatte in der 72. Minute zwar das 4:1 auf dem Fuß, aber einmal mehr blieb Djedovic Sieger.

Der FC Fatih hörte nicht auf zu kämpfen und war sogar nahe am 2:3, doch Hierl meisterte einen Freistoß von Aaron Toski und war auch sonst nicht mehr zu bezwingen. Den Schlusspunkt setzten zwar die Geislinger, als Birnbeck nach einem Konter frei zum Schuss kam, doch erneut wehrte Djedovic ab (90.). So hatten die Fatih-Kicker zwar die zweite Halbzeit erobert und 1:0 für sich entschieden, aber angesichts von weiterhin null Punkten nach 25 Spielen, bei einem Torverhältnis von 13:105, ist das nur ein schwacher Trost.