Maxhütte: Vielversprechende Neuzugänge & weiterer Trainer

Beim Süd-Kreisklassisten FC Maxhütte-Haidhof blickt man positiv nach vorne. Nach einer sportlich sehr schwierigen Hinrunde, in der lediglich ein Spiel gewonnen werden konnte, hat der Klub aus dem Städtedreieck in der Winterpause personell nachgelegt. Und im neuen Jahr bereits für einige sportliche Überraschungen sorgen können. Der Klassenerhalt – zumindest via Relegation – ist wieder möglich. Der Fokus gilt aber auch jetzt schon der kommenden Saison, in der mit jungen Neuzugängen und einer optimierten Trainerstruktur ein neuer Abschnitt eingeleitet werden soll.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Einbau junger Talente in die Mannschaft. So werden Julian Griebatsch und Florentin Balaj im Sommer von der A-Jugend der JFG 3-Schlösser-Eck zu ihrem Stammverein FC Maxhütte-Haidhof stoßen. Beide waren bereits mit der Mannschaft beim Wintertrainingslager in Werdau und entschieden sich anschließend erfreulicherweise für einen Wechsel bzw. Verbleib beim FCM zur neuen Saison. Außerdem kehrt Michael Haffner, der bereits mit Griebatsch und Balaj in der Jugend zusammengespielt hat, nach einer fußballerischen Pause auf den Platz zurück und soll ins Team integriert werden.



Alen Durakovic, der im Winter zum SV Sulzbach/Donau in die Kreisliga gewechselt war, kehrt zurück und wird ab Sommer wieder für Grün-Weiß auflaufen. Zudem begrüßt der Verein ab sofort Tom Nguyen im Team. Er war zuletzt beim Nachbarverein ASV Burglengenfeld in der zweiten Mannschaft aktiv.



Besonders erfreulich für den Verein ist, dass bislang keine Spielerabgänge feststehen. Mit weiteren potentiellen Neuzugängen sei man laut den Verantwortlichen im Gespräch, jedoch gebe es hier noch nichts Offizielles zu vermelden. Die Abteilungsleitung hofft, bald weitere positive Nachrichten verkünden zu können.



Unterdessen bleibt Trainer Charles Schmidt dem FC Maxhütte-Haidhof erhalten und wird auch in der neuen Saison die erste Mannschaft betreuen. Besonders erfreulich ist die hohe Trainingsbeteiligung – trotz der schlechten Tabellensituation beider Mannschaften nehmen durchschnittlich über 20 Spieler an den Einheiten teil. Um diese Entwicklung optimal zu unterstützen, erhält Schmidt ab der kommenden Saison Unterstützung durch Enrico Meyer. Dieser wird nicht nur die Trainingsarbeit mit Schmidt teilen, sondern zusätzlich auch die zweite Mannschaft als Hauptansprechpartner betreuen. Dadurch soll eine bessere Organisation und ein gezielteres, leistungsorientiertes Arbeiten mit beiden Teams möglich werden. Der 37-jährige Meyer kennt den FC Maxhütte bereits: Vor rund zehn Jahren war er im Verein aktiv, bevor er aufgrund eines Umzugs wechselte. Nun ist er wieder zurück im Städtedreieck und steht dem Verein erneut zur Verfügung.



„Mit diesen strukturellen und personellen Veränderungen stellt der FC Maxhütte-Haidhof die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Die Mannschaft, das Trainerteam und die Abteilungsleitung sind hochmotiviert, da gerade eine super Truppe zusammenwächst, man bereits eine gute Entwicklung sieht und man in der kommenden Saison angreifen will – egal in welcher Liga“, tun die Entscheidungsträger zusammenfassend kund.