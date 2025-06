Max Wetzel sagt leise Servus!

Nun zieht sich der Stürmer auf eigenen Wunsch vom aufwendigen Alltag in der Landesliga zurück. Ob er seine fußballerische Laufbahn ganz beendet oder künftig in der Nähe seines Wohnorts Greiz aktiv bleibt, ist derzeit offen: "Der Abschied aus Weida fällt mir nicht leicht. Sieben Jahre sind eine verdammt lange Zeit und ich konnte hier viele besondere Momente erleben, die für immer bleiben werden. Ich habe mich als Spieler und Mensch enorm weiterentwickelt. Daher wird Weida für mich immer ein besonderer Ort bleiben. Ein besonderer Dank geht an Hendrik Pohland, der mich 2018 nach Weida geholt hat. Ich durfte hier alles miterleben. Vom Abstiegskampf bis zur Meisterschaft. Ich habe stets alles für die Mannschaft und den Verein gegeben, durfte viele großartige Menschen kennenlernen und blicke voller Dankbarkeit auf diese Zeit zurück. Für die Zukunft habe ich noch keine konkreten Pläne. Jetzt freue ich mich erst einmal auf mein Abschiedsspiel gegen Dresden und wünsche dem Verein alles Gute für die kommenden Jahre", so Wetzel.

Am 27. Juni 2025 wird Maximilian Wetzel ein letztes Mal im Trikot des FC Thüringen Weida auf dem Roten Hügel auflaufen. Es wird ein besonderer Moment, denn die letzten sieben Jahre haben sportlich und menschlich ihre Spuren hinterlassen. Der Rückzug kam nicht überraschend, denn der Spieler trat zu Beginn des Jahres an die Vereinsführung heran. Präsident Nick Schubert erklärt: "Ich habe gemerkt, wie schwer es Max fällt, diese Entscheidung zu treffen. Gleichzeitig habe ich gespürt, dass er für sich den richtigen Zeitpunkt gefunden hat. Ich finde es sehr bedauerlich, weil Max ein feiner Mensch ist, der immer respektvoll mit allen Entscheidungen umgegangen ist. Auch wenn er nicht gespielt hat, war seine Bereitschaft immer da. Er hat sich nie in den Vordergrund gedrängt, nie Unruhe gebracht, sondern sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Das verdient allergrößten Respekt. Ich wünsche Max alles erdenklich Gute für seinen weiteren Weg und bin mir sicher, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren."