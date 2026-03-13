Max Wegner beendet seine Karriere beim SSV Jeddeloh II 36-jähriger Stürmer verabschiedet sich nach der Saison vom aktiven Fußball von red · Heute, 14:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Jeddeloh

Der SSV Jeddeloh II muss zum Ende der laufenden Saison Abschied von Max Wegner nehmen. Der 36 Jahre alte Stürmer hat entschieden, seine aktive Laufbahn zu beenden und sich künftig vollständig seinem beruflichen Weg zu widmen.

Wegner kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere im deutschen Profifußball zurückblicken. Mehr als 400 Pflichtspiele mit über 160 Torbeteiligungen stehen in seiner Bilanz. Für Vereine wie Werder Bremen, Erzgebirge Aue, den VfB Oldenburg und den SSV Jeddeloh II absolvierte er unter anderem über 100 Spiele in der 3. Liga sowie drei Einsätze in der 2. Bundesliga. Zu den sportlichen Höhepunkten zählen die Aufstiege mit Erzgebirge Aue und dem VfB Oldenburg in die 3. Liga. Auch beim SSV Jeddeloh II setzte Wegner in den vergangenen beiden Jahren wichtige Akzente. Der erfahrene Angreifer kam auf knapp 50 Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei 15 Treffer. Parallel zum Fußball absolvierte er eine Ausbildung zum Physiotherapeuten.

„Die letzten zwei Jahre haben mir sehr viel Spaß gemacht – vor allem durch die Verbindung von Fußball beim SSV und meiner Ausbildung zum Physiotherapeuten. Gleichzeitig war die Doppelbelastung schon hoch und hat viel Kraft gekostet, um am Ende auch auf dem Platz zu performen. Deshalb habe ich mich entschieden, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen und mich künftig voll auf meinen Beruf zu fokussieren“, erklärte Wegner. Der Angreifer betonte zudem, dass Jeddeloh für ihn ein passender Ort gewesen sei, um den Übergang vom Profifußball einzuleiten. Gleichzeitig würdigte er seine Laufbahn als großes Privileg und zeigte sich dankbar für die vielen Jahre im Fußball.