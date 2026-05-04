Max Ullbrich bleibt in blau-weiß Spielertrainer geht in vierte Saison im Diemelstadion von red · Heute, 19:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: TuS Usseln

Der TuS Usseln stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft und setzt dabei weiterhin auf Kontinuität: Spielertrainer Max Ullbrich wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie & auf dem Platz stehen. Damit geht der Verein gemeinsam mit Ullbrich bereits in die vierte Spielzeit im heimischen Diemelstadion.

Die Vertragsverlängerung wurde bereits in der Winterpause in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen des Vereins fixiert. Für den TuS Usseln ist dies ein wichtiges Signal, denn die Zusammenarbeit mit "Max" hat sich in den vergangenen Jahren als stabil und erfolgreich erwiesen. Besonders in herausfordernden Phasen zeigte sich, dass Trainer, Mannschaft, Fans und Verein eine Einheit bilden – eine Grundlage, auf der weiter aufgebaut werden soll. Auch Max Ullbrich selbst blickt mit großer Vorfreude auf die kommende Spielzeit und begründet seine Entscheidung klar und bodenständig: „Die Verlängerung kommt zustande, weil es mir großen Spaß macht, mit der Mannschaft zu arbeiten und weil in den einzelnen Spielern noch sehr viel Potenzial steckt. Außerdem war es beeindruckend zu sehen, wie die Mannschaft in schwierigen Zeiten zusammengehalten hat. Genau deshalb freue ich mich jetzt umso mehr auf die kommenden, hoffentlich erfolgreichen Zeiten.“

Diese Worte unterstreichen, dass beim TuS Usseln nicht nur sportliche Aspekte zählen, sondern auch der Teamgeist und die gemeinsame Entwicklung im Mittelpunkt stehen. "Toppi" hat es geschafft, eine Mannschaft zu formen, die nicht nur fußballerisch wächst, sondern auch charakterlich überzeugt, -auf und neben dem Platz-, so Christoph Heerdt, der als sportlicher Verantwortlicher der Fußballabteilung, federführend die Verlängerungsgespräche geführt hat.