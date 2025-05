Max Stellmach: „Ich werde mich für die Mannschaft auffressen“

Trotz einer kleinen Durststrecke zur Unzeit darf der FC Kosova weiter vom Durchmarsch in die Oberliga träumen. Vier Spieltage vor Schluss belegt der Liga-Neuling Aufstiegsplatz zwei. Dabei helfen, den Traum zu verwirklichen, will auch Max Stellmach. Der Ausnahmestürmer ist nach längerer Verletzungspause wieder fit und heiß auf die Rückkehr in die Startelf. Wir sprachen vor der Partie beim ASV Süchteln mit dem 32-Jährigen, der im Sommer 2023 vom SV Scherpenberg zum FC Kosova nach Düsseldorf wechselte und den Klub in seinem ersten Jahr mit 36 Treffern gleich zum Landesliga-Aufstieg schoss.