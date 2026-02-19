Max Sauer feiert Comeback nach langer Verletzungspause

Komplexe Verletzung mit unerwarteter Ursache

Was zunächst wie eine harmlose Trainingsszene wirkte, entwickelte sich im Sommer zu einer komplizierten und langwierigen Verletzungsgeschichte. Sauer schildert den Moment des Vorfalls eindrücklich: „Nach unserem zweiten Testspiel in der Sommervorbereitung habe ich im Training bei einer Flanke ein Knacken in der Hüfte wahrgenommen ich konnte einfach nicht mehr laufen, als ob irgendwas blockiert gewesen ist.“

Die Diagnose brachte schließlich Klarheit: Eine alte, nie operierte Jugendverletzung hatte zu einer knöchernen Veränderung geführt, die unter Belastung erneut Probleme verursachte. Nach erfolgloser konservativer Behandlung entschied man sich für einen operativen Eingriff – der Beginn eines langen Rehabilitationsprozesses.