Max Sauer feiert Comeback nach langer Verletzungspause
Kapitän kehrt zurück – Interview auf der Vereinswebseite beleuchtet seinen Weg
Nach monatelanger Verletzungspause ist Kapitän Max Sauer wieder zurück auf dem Platz des FSV Schöningen. Beim Testspiel gegen den VfB Lübeck feierte der Führungsspieler sein lang ersehntes Comeback – ein Moment, der innerhalb der Mannschaft und im Umfeld des Vereins mit großer Erleichterung aufgenommen wurde.
Komplexe Verletzung mit unerwarteter Ursache
Was zunächst wie eine harmlose Trainingsszene wirkte, entwickelte sich im Sommer zu einer komplizierten und langwierigen Verletzungsgeschichte. Sauer schildert den Moment des Vorfalls eindrücklich: „Nach unserem zweiten Testspiel in der Sommervorbereitung habe ich im Training bei einer Flanke ein Knacken in der Hüfte wahrgenommen ich konnte einfach nicht mehr laufen, als ob irgendwas blockiert gewesen ist.“
Die Diagnose brachte schließlich Klarheit: Eine alte, nie operierte Jugendverletzung hatte zu einer knöchernen Veränderung geführt, die unter Belastung erneut Probleme verursachte. Nach erfolgloser konservativer Behandlung entschied man sich für einen operativen Eingriff – der Beginn eines langen Rehabilitationsprozesses.
Rückkehr als emotionaler Meilenstein
Seit Ende Januar trainiert Sauer wieder voll belastbar. Die Einwechslung im Testspiel markierte den emotionalen Höhepunkt seiner monatelangen Arbeit. „Es war ein Traum. Ich habe eine sehr lange Zeit darauf gewartet und zwischenzeitlich war auch nicht klar, ob ich überhaupt wieder Fußball spielen kann“, beschreibt er den Moment seiner Rückkehr.
Wichtige Rolle für die Rückrunde
Der Kapitän war bereits in der Aufstiegssaison eine prägende Figur und blieb auch während seiner Verletzung nah an der Mannschaft. Mit Blick auf die Rückrunde soll er nun wieder Verantwortung übernehmen und Stabilität ins Team bringen.
Das vollständige Interview mit Max Sauer, in dem er ausführlich über Verletzung, Reha und seine Ziele spricht, ist auf der offiziellen Webseite des FSV Schöningen veröffentlicht.