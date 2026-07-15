Max Pönicke verlängert Zusammenarbeit

– Foto: Sören Herl for TSV Weilim

Der 22-jährige Torhüter geht mit dem TSV in seine 6. Saison. Seit 2021 steht er für Weilimdorf zwischen den Pfosten – in der Futsal-Verbandsliga, -Regionalliga und -Bundesliga sowie in der UEFA Futsal Champions League. Mit seinen Leistungen machte er immer wieder auch Nationaltrainer Marcel Loosveld auf sich aufmerksam, der ihn in der Vergangenheit mehrfach nach Frankfurt berief. Auch in der kommenden Saison verstärkt Max die Defensive des TSV Weilimdorf.

Max Pönicke: „Ich freue mich auf die kommende Saison beim TSV Weilimdorf. Ich fühle mich hier sehr wohl – mit meinen Teamkameraden, aber speziell auch mit Philipp und Ivan, mit denen die harte und intensive Arbeit extrem Spaß macht."

„Max ist mit 17 Jahren zu uns gekommen und hat sich von Saison zu Saison verbessert. Längst ist er keine Zweitbesetzung mehr, sondern eine echte Alternative auf seiner Position – das stellt er bei seinen Einsätzen immer wieder unter Beweis. Wir freuen uns, diesen erfolgreichen Weg mit ihm weiterzugehen und weiter an seiner Entwicklung arbeiten zu dürfen,“ heißt es von Vereinsseite.