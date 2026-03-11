Max Merken will sich mit Aufstieg aus Johannisberg verabschieden Spielertrainer des SV Johannisberg hört im Sommer auf und sieht Team gut aufgestellt +++ Die Zeit beim Rheingau-Club soll mit dem Meistertitel gekrönt werden von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Im Sommer ist Schluss: Max Merken hört als Spielertrainer beim SV Johannisberg auf. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Johannisberg. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Klingt in der Theorie gut, nur klappt es in der Praxis im Amateurfußball nicht immer. Max Merken sieht nun den Zeitpunkt gekommen, im Sommer beim SV Johannisberg Adieu zu sagen und nach zwei Spielzeiten sein Amt als Spielertrainer abzugeben. Die Zusammenarbeit soll mit einem großen Erfolgserlebnis zu Ende gehen, ehe sich der Coach wieder einer neuen Aufgabe zuwenden möchte.

Denn der SV Johannisberg will den Meistertitel in der A-Liga, verbunden mit dem Aufstieg in die Kreisoberliga, schaffen. Aktuell sieht es gut aus, das Team grüßt als Tabellenführer von der Spitze und hat acht Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger TuS Kemel. "Dieses Projekt wird hoffentlich mit dem Aufstieg gekrönt, wie es damals auch in Breithardt bei mir der Fall war und wonach es auch momentan aussieht. Ich bin noch nie irgendwo im Schlechten gegangen, auch in Johannisberg soll man gehen, wenn es am schönsten ist", sagt Merken.