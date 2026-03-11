Max Merken will sich mit Aufstieg aus Johannisberg verabschieden

Johannisberg. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Klingt in der Theorie gut, nur klappt es in der Praxis im Amateurfußball nicht immer. Max Merken sieht nun den Zeitpunkt gekommen, im Sommer beim SV Johannisberg Adieu zu sagen und nach zwei Spielzeiten sein Amt als Spielertrainer abzugeben. Die Zusammenarbeit soll mit einem großen Erfolgserlebnis zu Ende gehen, ehe sich der Coach wieder einer neuen Aufgabe zuwenden möchte.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Denn der SV Johannisberg will den Meistertitel in der A-Liga, verbunden mit dem Aufstieg in die Kreisoberliga, schaffen. Aktuell sieht es gut aus, das Team grüßt als Tabellenführer von der Spitze und hat acht Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger TuS Kemel. "Dieses Projekt wird hoffentlich mit dem Aufstieg gekrönt, wie es damals auch in Breithardt bei mir der Fall war und wonach es auch momentan aussieht. Ich bin noch nie irgendwo im Schlechten gegangen, auch in Johannisberg soll man gehen, wenn es am schönsten ist", sagt Merken.
Von Markus Ebel-Waldmann, dem Vorsitzenden des SVJ, heißt es: "Wir trennen uns in bestem Einvernehmen. Nachdem wir vor zwei Jahren einiges an Unruhe hatten, stehen wir sehr gut da. Eine gewisse Zuversicht in Sachen Aufstieg ist spürbar. Max wird hier auch keine 'Lame Duck' sein, sondern sich voll einbringen, um nach der Saison gemeinsam zu feiern", sagt Ebel-Waldmann. Ein Nachfolger von Merken steht noch nicht fest.
"Sehe unglaubliche Qualität - wenn alle fit sind"
Der Coach traut seiner derzeitigen Mannschaft, die im Rahmen einer außerordentlichen Spielersitzung am Dienstagabend von dessen Aus als Coach erfuhr, auch für den Fall des Aufstiegs eine Klasse höher einiges zu. "Wenn alle Stammspieler fit sind, hat das Team eine unglaubliche Qualität und könnte in der Kreisoberliga nächstes Jahr auch im Top-Bereich landen", sagt Merken. Der nach eigener Aussage nicht nur Spielertrainer beim Rheingau-Club ist, sondern in Zeiten von Vereinsheim-Umbau und Container-Landschaften auf dem Sportplatz besonders als "Organisator" und "Aufrechterhalter" gefragt ist.
Kümmerer um drei Mannschaften
Merken kümmert sich im Trainingsbetrieb um alle drei Mannschaften mit einer Gesamt-Kaderstärke von knapp 90 Spielern und erfährt dabei von den Assistenten Marcel Lottré und Marco Seil wichtige Unterstützung. "Gerade diesen beiden bin ich extrem dankbar. Es war eine geile Zeit und ich werde mein letztes Hemd geben, dass es am Ende mit dem Aufstieg klappt", sagt Merken. Der eigentliche Stürmer agiert in dieser Saison angesichts einiger Ausfälle als Innenverteidiger, ließ sich nach einer Verletzung im letzten Testspiel "fitspritzen" und tapen, um trotz Innenband-Ruptur im Knöchel im Ligaspiel gegen den TuS Hahn mithelfen zu können, den 3:1-Heimsieg unter Dach und Fach zu bringen.
Generell wurde beim hart erkämpften Heimsieg gegen den von Ex-SVJ-Trainer Sascha Brengelmann gecoachten TuS deutlich, dass das Johanisberger Manko die Kaderbreite ist, wie Merken berichtet. "Das hat man am Sonntag gesehen, wenn Schlüsselspieler wie Philip Gergin und Tim Goretzko ausfallen, oder Spieler wie Sven Mengel oder Jochen Fritz nur eine Halbzeit spielten, sei das nicht immer aufzufangen, gibt Merken zu Protokoll. Umso wichtige, dass mit Marcel Böhm (nach Jahren TuS Kemel nun wieder im Wohnort aktiv) und Niklas Scherrer (Hassia Bingen) Spieler zum Kader gestoßen sind, die in der Rückrunde noch zum Faktor werden könnten. Damit Max Merken im Sommer seinen würdigen Abschied feiern kann.
Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick: