Max Martin ist neuer Trainer der SG Langstadt/Babenhausen

Hoffnungsträger: Der neue Trainer Max Martin soll die SG Langstadt/Babenhausen zu Erfolgen in der Verbandsliga führen. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Langstadt. Das ist der nächste Schritt aus der Misere: Nach enttäuschenden Wochen mit Niederlagen, Punktabzügen (insgesamt sechs Zähler) und dem Aus von Trainer Peter Hernandez-Allmann gibt es bei der SG Langstadt/Babenhausen nun den nächsten positiven Aspekt. Am Tag nach dem 5:2-Erfolg beim FC Kalbach engagierte der Verbandsligist mit Max Martin einen neuen Coach.

„Wir hatten zwei, drei Kandidaten im Kopf – darunter Max Martin", sagte SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia. Der 43-Jährige aus Messel habe sich dann schnell als der Favorit herauskristallisiert. Nach den ersten Kontakten setzten sich Trainer und Verein dann am Montag zusammen und zurrten das Engagement fest. „Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Darin haben beide Seiten festgestellt, dass es passt", so Coppolecchia weiter. Es passt so gut, dass Martin seine Fußball-Pause beendet und wieder als Trainer aktiv wird.

„Es war eigentlich nicht geplant, jetzt zurück zu kehren. Ich war einfach platt und hatte alle Anfragen bisher abgelehnt - bis Langstadt kam“, sagte Martin. Und je mehr der 43-Jährige darüber nachdachte, umso größer wurde die Verlockung. „Das Gespräch hat mich dann überzeugt. Das Gesamtpaket passt, auch für meine Familie“, so der Coach weiter. Und: „Es kribbelt wieder. Ich habe wieder Lust, Lust auf diese Aufgabe und mit der SG die Klasse zu halten.“ Bereits am vergangenen Sonntag schaute sich Martin die Langstädter bei deren Erfolg im Aufsteigerduell in Kalbach an, machte sich ein Bild vom Team. Mit diesem Sieg hatte die SG den ersten Zähler auf ihr Konto verbucht, nachdem sie mit einem Abzug von sechs Punkten (drei wurden wegen fehlenden Unterbaus abgezogen, drei nach dem Einsatz eines gesperrten Spielers) belastet worden war. Die Erkenntnisse des Trainers: „Es ist das Potenzial da, die Klasse zu halten. Die Mannschaft lebt, sie will.“ Aber Martin hat auch Forderungen. So soll es auch einen Co-Trainer geben, mit dem sich der 43-Jährige die Arbeit teile. Auch der Kader soll gestärkt werden. „Neue Reize sind immer gut“, sagte Martin, der die SG zunächst bis zum Saisonende trainiert: „Dann schauen wir weiter.“