Max macht´s zweimal vom Punkt – Wichtiger Sieg gegen SV Reinstetten

Mit dem 2:1-Sieg gegen den SV Reinstetten haben unsere Staiger Jungs größte Chancen auf einen baldigen Klassenerhalt und zeigten eine couragierte Teamleistung. Nach anfänglichem Abtasten gingen die Gäste in der 17. Minute etwas überraschend in Führung, als ein zu kurz geratenen Rückpass erlaufen und der chancenlose Manuel Fetzer umkurvte wurde. In der Folgezeit war es dann die Hille-Elf, die mehr vom Spiel hatte und deutlich auf den Ausgleich drängte. Besonders die SCS-Offensive um Max Bachner, Jens Geiselmann und Julian Rauner brachten mächtig Druck auf den Gäste-Kasten und der nimmermüde Deniz Bihr trieb das Spiel nach vorne. Mehrere Chancen ließ man leider liegen und so brachte mit dem Pausenpfiff ein berechtigter Foulelfmeter den Ausgleich: Julian Rauner wurde klassisch gelegt und Youngster Max Bachner verwandelte bombensicher. Absolut ein Ergebnis, welches verdient war, da die Gäste nach der Führung kaum was investierten und die Staiger klar spielbestimmend waren. Im 2. Durchgang kamen die Gäste besser aus der Kabine und hatten nun auch zwei Chancen vor dem Fetzer-Kasten und in dieser Phase war die Partie nun völlig offen. Mitte der 2. Halbzeit kamen dann wieder unsere Farben besser ins Spiel; Simon Strobel setzte den Ball an die Latte (70.) und wenig später zeigte der sehr gut leitenden Schiedsrichter Sebastian Flegr wieder Richtung Elfmeterpunkt zu Gunsten des SC Staig. Ein klarer Handelfmeter (74.) wurde konsequent geahndet und es schnappte sich wiederum Max Bachner den Ball und verwandelt humorlos sicher. Die Gäste warfen nochmals alles nach vorne, aber die Staiger verteidigten im Kollektiv perfekt und so konnte der unfassbar wichtige Dreier gegen einen Gegner auf Augenhöhe eingetütet werden. Kompliment an die Staiger Mannschaft, die aktuell wirklich personell absolut am Limit ist, aber alle, die für den SCS an diesem Tage im Einsatz waren, unglaublich kämpferisch und läuferisch alles gegeben haben. Es wurde der Kampf um den Klassenerhalt professionell angenommen und unterm Strich war es ein verdienter Heimsieg, den sich die Jungs auf dem Grün absolut verdient hatten. Erwähnenswert an dieser Stelle ist auch die sehr starke Leistung des Schiedsrichter-Gespanns, welches unauffällig, fehlerlos und konsequent die Partie leitete.