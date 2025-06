Max Le wechselt zum TuS Lörrach-Stetten

Der TuS Lörrach-Stetten arbeitet weiter an seinem Kader für die neue Spielzeit. Nun präsentierte der Bezirksligist in Max Le einen weiteren Neuzugang. Der 24-Jährige wechselt vom bisherigen Ligakonkurrenten VfB Waldshut an die Tullastraße. Le "ist ein defensiver Allrounder, er kann sowohl Innenverteidiger wie auch Außenverteidiger spielen. Max bringt eine Menge Erfahrung mit und wird uns bestimmt verstärken", so TuS-Sportchef Franco Viteritti. Le spielte für die A-Junioren der SG Weilheim in der U-19-Verbandsliga und lief im Aktivbereich von der Bezirks- bis zur Verbandsliga auf. Zu seinen bisherigen Aktivstationen zählen neben dem VfB noch der FC Tiengen und SV Weil.