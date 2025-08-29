Max Kruse und Dersim II bei Brandenburg 03

Novi Pazar, einer der Mitfavoriten auf den Aufstieg, patzte beim 0:1 in Friedrichshagen. Obwohl klar überlegen meint Präsident Ismet Bisevac. Neu-Coach Volkan Güney muss sein Team nun schnell aufrichten. Platz 11 mit null Punkten ist nicht das, was man sich bei Novi vorgestellt hat. Der SV Adler hingegen spielte sich mit dem 6:3 über Teutonia II gleich ins Rampenlicht. Trainer Dennis Keller sah besonders in Kluth (3 Tore) und Abdallah (2 Tore) starke Offensivkräfte. Platz 3 in der Tabelle und eine Top-Torschützenliste zeigen: Adler ist sofort da. Dieses Duell verspricht Hochspannung – Favorit Novi Pazar steht schon früh unter Zugzwang.

Köpenicker FC II verlor zum Auftakt knapp mit 2:3 bei Aufsteiger Victoria Friedrichshain. Trainer Niklas Wustrau sah dabei eine engagierte Leistung, aber auch zu viele Fehler im Umschaltspiel. Tabellenplatz 10 mit null Punkten bedeutet, dass Punkte nötig sind. Noch größer ist der Druck bei Weißensee. Trainer Simon Schatta musste zum Auftakt ein 1:3 gegen SW Spandau hinnehmen. Platz 12, null Punkte – und das als einer der Aufstiegsfavoriten. Nun muss Weißensee beweisen, dass das nur ein Ausrutscher war. Für beide Teams ist dieses Duell bereits ein kleiner Stimmungstest.

Makkabi II erlebte einen Albtraumstart. Das 0:8 bei Staaken II war eine Demütigung. Trainer Stefan Fludra hat nun die schwierige Aufgabe, die Mannschaft wieder aufzurichten. Platz 15 und null Punkte sprechen eine klare Sprache. Der Aufsteiger Victoria Friedrichshain dagegen startete erfolgreich. Mit einem 3:2 über Köpenick II holte das Team von Trainer Sergii Martynovskyi drei wichtige Punkte. Besonders die offensive Spielfreude gefiel. Platz 7 in der Tabelle ist eine gute Ausgangsposition. Gegen Makkabi könnte Victoria direkt nachlegen – und sich oben festsetzen.

___________________________

