Max Kruse und Dersim II bei Brandenburg 03

Der erste Spieltag hat die Bezirksliga Staffel 3 kräftig durcheinandergewirbelt. Die großen Favoriten straucheln, während Aufsteiger und Außenseiter überraschen. Nun steht der 2. Spieltag an – und gleich mehrere Teams spielen schon gegen den frühen Druck
Brandenburg 03 startet als Schlusslicht in den Heimspieltag – nach dem 1:6-Debakel bei Concordia Britz. Trainer Sascha Wernitz sucht nach Stabilität, doch die Defensive wirkte am ersten Spieltag extrem anfällig. Mit null Punkten und Tabellenplatz 16 steht das Team früh mit dem Rücken zur Wand. Ganz anders der Aufsteiger BSV Dersim 1993 II: Die Mannschaft von Trainer Güven Akpolat gewann ihr Auftaktmatch spektakulär mit 5:4 gegen Einheit Pankow. Ex Bundesliga-Star Max Kruse trifft einmal. Vorne druckvoll, hinten wild – so könnte man den Auftritt beschreiben. Nun geht es darum, Konstanz zu zeigen. Mit drei Punkten und Platz 6 in der Tabelle reist Dersim mit Rückenwind zu 03
Schwarz-Weiss Spandau sorgte mit dem 3:1-Auswärtssieg bei Weißensee für einen Traumstart. Trainer Marco Jahn hat sein Team gut eingestellt, und besonders Stürmer Fabio Miguel glänzte mit einem Doppelpack. Platz 5 ist die Belohnung.
Rehberge dagegen ist der große Verlierer des 1. Spieltags. Das 1:4 gegen Meteor II war ein schwerer Schlag für die Mannschaft von Maurice Kliemannel, die als Aufstiegsaspirant in die Saison gestartet ist. Null Punkte und Rang 14 – das entspricht nicht den eigenen Ansprüchen. Gegen Spandau müssen nun Reaktionen und Tore her, um nicht früh in eine Abwärtsspirale zu geraten.
Meteor II startete furios in die Saison. Beim 4:1 in Rehberge ließ die Elf wenig anbrennen und steht mit drei Punkten auf Platz 4. Friedrichshagen hingegen setzte mit dem 1:0-Erfolg über Novi Pazar ein Ausrufezeichen. Mit drei Punkten und Platz 8 reist man nun mit breiter Brust nach Wedding. Es könnte ein Duell werden, in dem Defensive und Offensive direkt aufeinandertreffen.
Einheit Pankow lieferte sich zum Auftakt einen spektakulären Schlagabtausch mit Dersim, verlor am Ende aber 4:5. Trainer Jan Dober sah zwar starke Offensivaktionen – allen voran von Doppeltorschütze Anthony Knobloch – doch defensiv war die Mannschaft nicht auf der Höhe. Mit null Punkten und Platz 9 steht Einheit unter Zugzwang. Staaken II dagegen setzte das dickste Ausrufezeichen des Spieltags: Das 8:0 gegen Makkabi II war eine Demonstration. Trainer Henry Harry Haase sah gleich drei Dreifach-Torschützen – darunter Sebastian Gigold und Lars Kobus. Tabellenplatz 1 ist die logische Folge. Gegen Pankow wollen die Staakener den Platz an der Sonne verteidigen.
Für Teutonia II war der Auftakt bitter: Ein 3:6 bei Adler Berlin sorgte für Tabellenplatz 13 und null Punkte. Trainer Joshua Menzel muss sein Team schnellstens stabilisieren. Die Defensive ließ zu viele Räume. Concordia Britz dagegen überzeugte beim 6:1 gegen Brandenburg 03. Trainer Sebastian Hahn hatte seine Mannschaft bestens eingestellt. Mit Maximilian Höhle und N. Fofana trafen gleich zwei Spieler doppelt, Britz ist Tabellenzweiter und ein klarer Favorit auf den Aufstieg. Teutonia will die Wende.
Novi Pazar, einer der Mitfavoriten auf den Aufstieg, patzte beim 0:1 in Friedrichshagen. Obwohl klar überlegen meint Präsident Ismet Bisevac. Neu-Coach Volkan Güney muss sein Team nun schnell aufrichten. Platz 11 mit null Punkten ist nicht das, was man sich bei Novi vorgestellt hat. Der SV Adler hingegen spielte sich mit dem 6:3 über Teutonia II gleich ins Rampenlicht. Trainer Dennis Keller sah besonders in Kluth (3 Tore) und Abdallah (2 Tore) starke Offensivkräfte. Platz 3 in der Tabelle und eine Top-Torschützenliste zeigen: Adler ist sofort da. Dieses Duell verspricht Hochspannung – Favorit Novi Pazar steht schon früh unter Zugzwang.
Köpenicker FC II verlor zum Auftakt knapp mit 2:3 bei Aufsteiger Victoria Friedrichshain. Trainer Niklas Wustrau sah dabei eine engagierte Leistung, aber auch zu viele Fehler im Umschaltspiel. Tabellenplatz 10 mit null Punkten bedeutet, dass Punkte nötig sind.
Noch größer ist der Druck bei Weißensee. Trainer Simon Schatta musste zum Auftakt ein 1:3 gegen SW Spandau hinnehmen. Platz 12, null Punkte – und das als einer der Aufstiegsfavoriten. Nun muss Weißensee beweisen, dass das nur ein Ausrutscher war. Für beide Teams ist dieses Duell bereits ein kleiner Stimmungstest.
Makkabi II erlebte einen Albtraumstart. Das 0:8 bei Staaken II war eine Demütigung. Trainer Stefan Fludra hat nun die schwierige Aufgabe, die Mannschaft wieder aufzurichten. Platz 15 und null Punkte sprechen eine klare Sprache. Der Aufsteiger Victoria Friedrichshain dagegen startete erfolgreich. Mit einem 3:2 über Köpenick II holte das Team von Trainer Sergii Martynovskyi drei wichtige Punkte. Besonders die offensive Spielfreude gefiel. Platz 7 in der Tabelle ist eine gute Ausgangsposition. Gegen Makkabi könnte Victoria direkt nachlegen – und sich oben festsetzen.
