Max Kruse trifft im Topspiel – Novi Pazar in Abstiegsgefahr

– Foto: Frank Arlinghaus

Der 18. Spieltag der Bezirksliga Staffel 3 bringt ein Offensivspektakel in Brandenburg, ein Torfestival in Köpenick – und ein deutliches Ausrufezeichen im Spitzenspiel. SV Adler Berlin und SSC Teutonia 99 II führen die Tabelle mit jeweils 38 Punkten an, dahinter bleibt BSV Dersim II in Lauerstellung. Die profitieren vom Zweitspielrecht ihres Ex-Profis Max Kruse (siehe Bericht)

Friedrichshagen sorgt für das deutlichste Ergebnis des Spieltags. Lennart Werner trifft früh, Colin Schüler erhöht mehrfach im ersten Abschnitt, ebenso Finn Hujer. Nach der Pause bauen Albrecht Leontin Piethe und erneut Lennart Werner die Führung aus, in der Schlussphase treffen Kevin Rother doppelt sowie Colin Schüler erneut. Friedrichshagen festigt mit 31 Punkten Rang vier, Brandenburg bleibt punktloses Schlusslicht mit null Zählern.

Patrick Schmidt bringt Schwarz-Weiß Spandau im ersten Durchgang in Führung. Nach der Pause gleicht Erhan Bahceci für Staaken II aus. Spandau steht mit 27 Punkten auf Platz sieben, Staaken bleibt mit 13 Zählern auf Rang 15.

Im Spitzenspiel setzt BSV Dersim II ein Ausrufezeichen. C. Polat bringt Dersim früh in Führung, M. Kruse erhöht nach der Pause, H. Günaydin stellt auf 3:0. K. Parlak verkürzt für Adler, doch M. Kruse trifft erneut. In der Schlussphase bauen B. Akis mit zwei Treffern, B. Egilmez und E. Tonk das Ergebnis deutlich aus. Dersim bleibt mit 34 Punkten Dritter, SV Adler führt trotz der Niederlage mit 38 Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz die Tabelle an – punktgleich mit Teutonia II. Dersim II profitiert vom Zweitspielrecht von Max Kruse: Ex-Profi Max Kruse darf auch in der Hamburger Oberliga spielen

Mit Zweitspielrecht: Dersim II Kapitän Max Kruse (li) wird auch in der Hamburger Oberliga spielen – Foto: Frank Arlinghaus

Victoria startet stark: Maximilian Hake trifft früh, Sebastian Hake legt nach, kurz vor der Pause erhöht Yusuf Abdallah. Für Meteor verkürzt Cenk Atabas noch im ersten Abschnitt. Nach dem Seitenwechsel bringt Metehan Karahan die Gastgeber heran, ehe Cenk Atabas mit seinem zweiten Treffer ausgleicht. Meteor bleibt mit 18 Punkten Zwölfter, Victoria steht mit 16 Zählern auf Rang 14.

Rehberge geht früh durch Devran Karasu in Führung, Slawomir Grzegorz Jaworski erhöht wenig später. Teutonia antwortet durch Gerard Thönnes und Pascal-Joel Kundmüller noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel sorgt Jonas Friebe mit dem dritten Treffer für die Entscheidung. Teutonia bleibt mit 38 Punkten punktgleich mit Spitzenreiter Adler auf Rang zwei, Rehberge verharrt mit 19 Punkten auf Platz zehn.

Ein torreiches Duell mit offener Anfangsphase: Lionel Krampah bringt Britz früh in Führung, Anton Ishchenko gleicht aus. Maximilian Höhle trifft für Concordia, Johannes Kittel stellt noch vor der Pause auf 2:2. Nach dem Seitenwechsel geht Britz erneut durch Kevin Langer in Front, Anthony Knobloch gleicht spät aus. In der Schlussphase erzielt Lionel Krampah seinen zweiten Treffer und entscheidet die Partie für Britz. Concordia bleibt mit 30 Punkten Fünfter, Pankow steht mit 18 Punkten auf Rang elf.

Lange bleibt die Partie torlos. Beide Teams gehen ohne Treffer in die Pause. Im zweiten Durchgang entscheidet Fabian Knelke die Begegnung für den Weißenseer FC und erzielt im letzten Abschnitt das 1:0. Weißensee verbessert sich damit auf Rang sechs mit 28 Punkten, Novi Pazar bleibt mit 19 Zählern im unteren Mittelfeld auf Platz neun.