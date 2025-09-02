Max Kruse spielt lieber Mafia - Weißensee zweistellig

Der zweite Spieltag der Bezirksliga-Staffel 3 verläuft ohne den Auftritt von Max Kruse. Zwar kündigt Brandenburg 03 den Ex-Profi im Vorfeld als Attraktion an, doch der Aufsteiger Dersim II muss ohne ihn auskommen – und bleibt trotzdem die Überraschung der Liga (Infos im Spielbericht). Während einige Favoriten ins Straucheln geraten, nutzen Außenseiter ihre Chancen. Nach zwei Wochen zeigt sich: Manche Teams stabilisieren sich, andere bleiben auf der Suche nach Form.
Die Partie ist zunächst zerfahren, ehe Stürmer Akis kurz vor der Pause für Dersim II den Bann bricht. Ex Bundesliga Profi Max Kruse (Dersim II) weilt für RTL in Belgien und spielt Mafia. Zurück zum Spiel: Direkt nach Wiederbeginn legt Akis nach und erhöht den Vorsprung. Brandenburg meldet sich zwar wenig später mit dem Anschlusstreffer von Kirillow zurück, doch erneut Akis (fragwürdiger Elfer) stellt kurz darauf den alten Abstand wieder her. Die Gastgeber müssen zwei Platzverweisen hin nehmen, kämpfen jedoch beherzt weiter und verhindern lange einen höheren Rückstand. In der Nachspielzeit ist es erneut Akis, der seinen vierten Treffer markiert und den 4:1-Endstand besiegelt. Dersim II bleibt damit auch nach dem zweiten Spieltag verlustpunktfrei, während Brandenburg 03 trotz großer Moral weiter auf den ersten Saisonsieg wartet.
Kurz nach Wiederbeginn schießt Rusher Rehberge in Führung. Spät gleicht SW Spandau aus, doch ganz am Ende setzt Tersteegen den entscheidenden Stich – der schwer ersehnte Auswärtssieg steht. Der erste Dreier für den Aufstiegskandidaten
Direkt vor der Pause bringt Pritzschke die Gäste nach vorn. Nach dem Wiederanpfiff gleicht Balde aus, Rother stellt später erneut die Führung her, ehe Jüterbock wenig danach das Remis festhält
Staaken II erwischt den besseren Start durch Kobus. Pankow dreht die Partie noch in der ersten Hälfte: Mietke und Hammond treffen, Kaiser legt nach. Ganz spät bringt ein Eigentor die Spandauer noch einmal heran, doch Einheit bringt den Sieg über die Zeit. Und bringt den ersten Dreier
Teutonia II liegt in der ersten Halbzeit durch zwei Tore von Jannicke in Front. Nach der Pause bringt Koudousson Britz zurück ins Spiel, ehe Nawroth den Abstand wieder herstellt. In der Nachspielzeit trifft Koudousson erneut – Teutonia behält knapp die Oberhand. Ein schwerer Dämpfer für Aufsteiger Concordia Britz
Novi Pazar setzt die Töne im ersten Durchgang: Amin eröffnet, Avan legt kurz darauf nach. Nach dem Seitenwechsel verkürzt Abdallah für Adler, doch die Gastgeber verteidigen den Vorsprung souverän bis ins Ziel. Drei rote Karten auf Seiten von Adler trüben das Spiel. Für Novi als Aufstiegsfavorit ein wichtiger Sieg
Weißensee dominiert von Beginn an und trifft im Minutentakt. Metz, Gaertner, Manneh, Jung und Hofmann schnüren jeweils Doppelpack; für Köpenick markiert Loh den Ehrentreffer zum 1:6. Bereits zur Pause ist die Entscheidung gefallen, am Ende steht ein zweistelliger Erfolg. Wichtig für die Moral des Titelkandidaten.
Friedrichshain startet besser und geht durch Qasmi in Front. Nach dem Wechsel dreht Makkabi auf: Rudmann gleicht aus, Serpin bringt sein Team in Führung, Can baut sie aus. In der Schlussphase macht Serpin mit weiteren Treffern alles klar. Erster Sieg für die Oberligareserve. Die scheint in dieser Saison eine Wundertüte zu werden
___________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!