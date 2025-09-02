Max Kruse spielt lieber Mafia - Weißensee zweistellig

Novi Pazar setzt die Töne im ersten Durchgang: Amin eröffnet, Avan legt kurz darauf nach. Nach dem Seitenwechsel verkürzt Abdallah für Adler, doch die Gastgeber verteidigen den Vorsprung souverän bis ins Ziel. Drei rote Karten auf Seiten von Adler trüben das Spiel. Für Novi als Aufstiegsfavorit ein wichtiger Sieg

Weißensee dominiert von Beginn an und trifft im Minutentakt. Metz, Gaertner, Manneh, Jung und Hofmann schnüren jeweils Doppelpack; für Köpenick markiert Loh den Ehrentreffer zum 1:6. Bereits zur Pause ist die Entscheidung gefallen, am Ende steht ein zweistelliger Erfolg. Wichtig für die Moral des Titelkandidaten.

Friedrichshain startet besser und geht durch Qasmi in Front. Nach dem Wechsel dreht Makkabi auf: Rudmann gleicht aus, Serpin bringt sein Team in Führung, Can baut sie aus. In der Schlussphase macht Serpin mit weiteren Treffern alles klar. Erster Sieg für die Oberligareserve. Die scheint in dieser Saison eine Wundertüte zu werden

