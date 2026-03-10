Max Kruse kickt in Hamburg und Berlin - Adler patzt

Max Kruse spielt doppelt – Foto: Frank Arlinghaus

Der 19. Spieltag der Bezirksliga Staffel 3 sorgt für neue Spannung im Aufstiegsrennen. Tabellenführer SV Adler Berlin und Verfolger SSC Teutonia 99 II lassen Punkte liegen. Profiteur ist vor allem BSV Dersim II, das beim Friedrichshagener SV gewinnt und den Abstand verkürzt. Auffällig: Ex-Bundesliga-Profi Max Kruse ist an diesem Wochenende doppelt im Einsatz – am Samstag in der Hamburger Oberliga, am Sonntagmorgen im Spitzenspiel in Friedrichshagen. Nutzt sein Zweitspielrecht voll aus.

Victoria Friedrichshain geht früh durch Sebastian Hake in Führung und erhöht wenig später erneut. Novi Pazar verkürzt zunächst durch Gardi Mohammad Amin. Nach dem Seitenwechsel stellt Anton Lacheta den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Emir Yildirim bringt Novi Pazar später noch einmal heran, doch der Ausgleich fällt nicht mehr. Victoria steht nun bei 22 Punkten auf Rang elf, Novi Pazar bleibt mit 19 Punkten Tabellenzehnter.

Staaken II sorgt bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Nico Rohdes, Fatih Koc, Florian Jaekel, Lenny Robrecht und Erhan Bahceci treffen vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhen Jaekel erneut sowie Pascal Uhl. Staaken II sammelt damit wichtige Punkte im Tabellenkeller und steht nun bei 16 Punkten. Meteor II bleibt mit 18 Punkten in der unteren Tabellenhälfte. .

Viererpack von Günaydin Friedrichshagen startet stark: Albrecht Leontin Piethe trifft früh und erhöht später erneut. Dersim bleibt jedoch im Spiel – Hakan Günaydin gleicht zunächst aus und bringt seine Mannschaft später wieder heran. Im zweiten Durchgang trifft erneut Günaydin doppelt und dreht die Partie. Zwischendurch ist auch Colin Schüler für Friedrichshagen erfolgreich. BSV Dersim II gewinnt damit ein torreiches Spiel und bleibt mit 37 Punkten dicht hinter der Spitze.

Rehberge geht kurz vor der Pause durch Madjou Barry in Führung. Im zweiten Abschnitt kommt Brandenburg 03 zum Ausgleich, ehe Quentin Rohde in der Schlussphase den Siegtreffer für die Gastgeber erzielt. Rehberge verbessert sich auf 22 Punkte und Rang neun. Brandenburg bleibt Tabellenletzter.

Tabellenführer Adler geht zunächst durch Timo Kluth in Führung. Noch vor der Pause gleicht Britz aus. Nach dem Seitenwechsel dreht Concordia Britz die Partie deutlich: Lionel Krampah trifft mehrfach, außerdem ist Christopher Schneider erfolgreich. Adler bleibt trotz der Niederlage mit 38 Punkten Tabellenführer, während Britz mit nun 33 Punkten den Anschluss an die Spitzengruppe hält.

Köpenick entscheidet die Partie bereits im ersten Durchgang. Lennart Will trifft innerhalb kurzer Zeit doppelt zur Führung. Nach der Pause verkürzt Johannes Kittel für Einheit Pankow, mehr gelingt den Gästen jedoch nicht. Köpenick bleibt mit nun 24 Punkten im Tabellenmittelfeld, während Pankow mit 18 Punkten auf Rang zwölf steht.

Der Weißenseer FC nutzt den Ausrutscher von Tabellenführer Adler und schlägt den Tabellenzweiten SSC Teutonia 99 II deutlich. Kurz vor der Pause bringt Felix Landweer die Gastgeber in Führung. Wenig später erhöht Paul Luca Seelig noch vor dem Halbzeitpfiff auf 2:0. Im zweiten Durchgang sorgt Enrico Gaertner mit dem dritten Treffer für die Entscheidung. Mit dem Sieg verbessert sich Weißensee auf 31 Punkte und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Teutonia II verpasst es dagegen, den Patzer von Tabellenführer Adler zu nutzen und bleibt mit 38 Punkten auf Rang zwei.

Schwarz-Weiß Spandau stellt früh die Weichen auf Auswärtssieg. Luke Möllers trifft zunächst früh zur Führung und erhöht wenig später erneut. Nach der Pause kommt TuS Makkabi II durch Benjamin Wedekind zum Anschluss. Weitere Treffer fallen nicht mehr. Spandau verbessert sich damit auf 30 Punkte und bleibt Tabellen­siebter. Makkabi II verharrt mit 17 Punkten auf Rang 14. Einem möglichen Abstiegsplatz __________________________________________________________________________________________________