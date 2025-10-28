Max Kruse entscheidet Topspiel - Adler patzt bei Brdbg. 03

Einheit löst sich unten mit einem Kantersieg: Fechtner eröffnet, Hammond trifft vor und nach der Pause doppelt, Kaiser legt zwei nach. Zwei weitere Treffer gehen auf einen nicht namentlich erfassten Schützen. Für Makkabi trifft spät Kumar zum Ehrentor.

Teutonia II stellt die Weichen schnell: Henniges und Wuelfert sorgen noch vor der Pause für 2:0. Friedrichshagen verkürzt durch Hujer in der Schlussphase, mehr lässt der Dritte nicht zu.

Novi Pazar führt zur Pause durch Belancic und Hirik klar. Nach Wiederbeginn stellt Ibrahim auf 3:0, doch Rehberge kommt mit El-Ali und Grakov zurück. In der Nachspielzeit schlägt Eberechukwu zum 4:2 zurück – wichtiger Dreier für den Verfolger.

Nach torloser erster Hälfte legt Köpenick in Hälfte zwei los: Klauke bricht den Bann, Haupt erhöht kurz darauf, Stassen macht den Deckel drauf – souverän.

Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 3

