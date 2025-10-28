 2025-10-28T14:00:10.282Z

Ligavorschau
Max Kruse entscheidet Topspiel - Adler patzt bei Brdbg. 03

Bezirksliga-Staffel 3: Die Übersicht über die Partien des 8. Spieltags

Der 8. Spieltag der Bezirksliga-Staffel 3 versprach Spannung. Dersim II (21 Punkte) behauptet sich, dank Kruses Goldenem Tor, die Spitze vor Adler Berlin. Teutonia II und Concordia Britz bleiben in Schlagdistanz. Unten finden Rehberge und Victoria Friedrichshain keinen Halt, Brandenburg 03 punktet trotz Punktabzugs gegen einen Aufstiegsfavoriten.

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
2
2
Abpfiff

Der Tabellenletzte überrascht. Kluth bringt Adler früh in Front, Brandenburg gleicht noch im ersten Durchgang durch einen nicht übermittelten Torschützen aus. Kurz vor der Pause trifft Parlak zum 1:2, doch spät erzwingt 03 durch einen weiteren nicht erfassten Schützen den verdienten Punkt.

So., 26.10.2025, 11:30 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
4
0
Abpfiff

Spandau entscheidet das Kellerduell früh: Fritsch und Okoye treffen im Doppelpack innerhalb weniger Minuten, Haut schnürt noch vor und kurz nach der Pause seinen eigenen Doppelpack. Victoria bleibt im Tabellenkeller stecken.

So., 26.10.2025, 12:15 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
1
0
Abpfiff

Dersim II ringt den Mitkonkurrenten in einer zähen Partie nieder. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzt Ex Bundesliga-Profi Kruse nach der Pause die erste echte Großchance – sein Treffer bringt die Führung und hält bis zum Schluss.

So., 26.10.2025, 12:30 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
2
3
Abpfiff

Weißensee startet furios: Doppelpack von Gaertner und 0:2 zur Halbzeit. Nach dem Wechsel kämpft sich Meteor durch Karahan und Aslan zum 2:2, ehe Manneh kurz vor Schluss den Auswärtssieg klarmacht.

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
7
1
Abpfiff

Einheit löst sich unten mit einem Kantersieg: Fechtner eröffnet, Hammond trifft vor und nach der Pause doppelt, Kaiser legt zwei nach. Zwei weitere Treffer gehen auf einen nicht namentlich erfassten Schützen. Für Makkabi trifft spät Kumar zum Ehrentor.

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
2
1
Abpfiff

Teutonia II stellt die Weichen schnell: Henniges und Wuelfert sorgen noch vor der Pause für 2:0. Friedrichshagen verkürzt durch Hujer in der Schlussphase, mehr lässt der Dritte nicht zu.

So., 26.10.2025, 13:30 Uhr
1. FC Novi Pazar 1895 e.V.
1. FC Novi Pazar 1895 e.V.Novi Pazar
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
4
2
Abpfiff

Novi Pazar führt zur Pause durch Belancic und Hirik klar. Nach Wiederbeginn stellt Ibrahim auf 3:0, doch Rehberge kommt mit El-Ali und Grakov zurück. In der Nachspielzeit schlägt Eberechukwu zum 4:2 zurück – wichtiger Dreier für den Verfolger.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
3
0
Abpfiff

Nach torloser erster Hälfte legt Köpenick in Hälfte zwei los: Klauke bricht den Bann, Haupt erhöht kurz darauf, Stassen macht den Deckel drauf – souverän.

