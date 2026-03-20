Max-Kruse-Einsatz im Topspiel gegen Weißensee fraglich

Max Kruse links – Foto: Frank Arlinghaus

Beim Topspiel in Weißensee steht ein möglicher Einsatz von Max Kruse bei Dersim II im Fokus. Spitzenreiter Teutonia II muss liefern, während im Keller mehrere Teams ums Überleben kämpfen.

Für Victoria Friedrichshain (14., 19 Punkte) ist das Duell gegen Schlusslicht Brandenburg (16., 0 Punkte) Pflichtprogramm. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung im Abstiegskampf. Brandenburg steht mit nur einem Punktgewinn vor einer fast aussichtslosen Situation, will sich aber nicht kampflos ergeben.

So., 22.03.2026, 10:00 Uhr SC Staaken SC Staaken II SSC Teutonia SSC Teutonia II 10:00 PUSH

Tabellenführer Teutonia II (1., 41 Punkte) reist zu Staaken II (12., 19 Punkte) und will die Spitzenposition verteidigen. Die Gastgeber benötigen selbst dringend Punkte, um Abstand zur Abstiegszone zu halten. Für Teutonia zählt nur ein Sieg, um die Verfolger auf Distanz zu halten.

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr Friedrichshagener SV 1912 FSV 1912 SV Adler Berlin 1950 SV Adler 11:00 PUSH

Ein echtes Topspiel: Friedrichshagen (6., 32 Punkte) empfängt Adler (3., 38 Punkte). Die Gäste wollen im Aufstiegsrennen bleiben, während Friedrichshagen mit einem Sieg selbst noch einmal oben anklopfen kann. Ein intensives Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Spandau (7., 31 Punkte) geht als Favorit in die Partie gegen Pankow (10., 21 Punkte). Die Gastgeber wollen ihre starke Saison bestätigen, während Pankow dringend Punkte benötigt, um nicht weiter nach unten abzurutschen.

Rehberge (9., 23 Punkte) trifft auf das Spitzenteam aus Britz (4., 34 Punkte). Die Gäste wollen im Rennen um die oberen Plätze bleiben, während Rehberge den Abstand nach unten vergrößern will. Britz geht als Favorit in die Partie.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr Köpenicker FC KöpenickerFC II BFC Meteor 06 Meteor 06 II 14:00 PUSH

Köpenick (8., 25 Punkte) empfängt Meteor II (11., 21 Punkte). Beide Teams bewegen sich im Mittelfeld, doch vor allem Meteor braucht Punkte, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu geraten. Ein ausgeglichenes Spiel ist zu erwarten.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr Weißenseer FC Weißensee BSV Dersim 1993 BSV Dersim II 14:00 live PUSH

Ein weiteres Spitzenspiel: Weißensee (5., 34 Punkte) trifft auf Dersim II (2., 38 Punkte). Die Gäste wollen den Druck auf Tabellenführer Teutonia hochhalten, während Weißensee mit einem Sieg selbst noch einmal kräftig im Aufstiegsrennen mitmischen will. Der Einsatz von Ex Profi Max Kruse (Zweitspielrecht für BSV Dersim II und TUS Dassendorf) ist fraglich. Laut Vizepräsident Kadir Emre.

Kellerduell pur: Makkabi II (15., 17 Punkte) trifft auf Novi Pazar (13., 19 Punkte). Beide Teams stehen unter Druck und brauchen dringend Punkte. Der Verlierer könnte sich im Abstiegskampf weiter in Schwierigkeiten bringen.

__________________________________________________________________________________________________