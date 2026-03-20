 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Max-Kruse-Einsatz im Topspiel gegen Weißensee fraglich

21.Spieltag: Alle Begegnungen der Bezirksliga-Staffel 3 in der Vorschau

von far · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Max Kruse links
Max Kruse links – Foto: Frank Arlinghaus

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BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

Beim Topspiel in Weißensee steht ein möglicher Einsatz von Max Kruse bei Dersim II im Fokus. Spitzenreiter Teutonia II muss liefern, während im Keller mehrere Teams ums Überleben kämpfen.

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Morgen, 14:00 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
14:00

Für Victoria Friedrichshain (14., 19 Punkte) ist das Duell gegen Schlusslicht Brandenburg (16., 0 Punkte) Pflichtprogramm. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung im Abstiegskampf. Brandenburg steht mit nur einem Punktgewinn vor einer fast aussichtslosen Situation, will sich aber nicht kampflos ergeben.

So., 22.03.2026, 10:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
10:00

Tabellenführer Teutonia II (1., 41 Punkte) reist zu Staaken II (12., 19 Punkte) und will die Spitzenposition verteidigen. Die Gastgeber benötigen selbst dringend Punkte, um Abstand zur Abstiegszone zu halten. Für Teutonia zählt nur ein Sieg, um die Verfolger auf Distanz zu halten.

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
11:00

Ein echtes Topspiel: Friedrichshagen (6., 32 Punkte) empfängt Adler (3., 38 Punkte). Die Gäste wollen im Aufstiegsrennen bleiben, während Friedrichshagen mit einem Sieg selbst noch einmal oben anklopfen kann. Ein intensives Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

So., 22.03.2026, 11:30 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
11:30

Spandau (7., 31 Punkte) geht als Favorit in die Partie gegen Pankow (10., 21 Punkte). Die Gastgeber wollen ihre starke Saison bestätigen, während Pankow dringend Punkte benötigt, um nicht weiter nach unten abzurutschen.

So., 22.03.2026, 12:30 Uhr
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
12:30

Rehberge (9., 23 Punkte) trifft auf das Spitzenteam aus Britz (4., 34 Punkte). Die Gäste wollen im Rennen um die oberen Plätze bleiben, während Rehberge den Abstand nach unten vergrößern will. Britz geht als Favorit in die Partie.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
14:00

Köpenick (8., 25 Punkte) empfängt Meteor II (11., 21 Punkte). Beide Teams bewegen sich im Mittelfeld, doch vor allem Meteor braucht Punkte, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu geraten. Ein ausgeglichenes Spiel ist zu erwarten.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
14:00live

Ein weiteres Spitzenspiel: Weißensee (5., 34 Punkte) trifft auf Dersim II (2., 38 Punkte). Die Gäste wollen den Druck auf Tabellenführer Teutonia hochhalten, während Weißensee mit einem Sieg selbst noch einmal kräftig im Aufstiegsrennen mitmischen will. Der Einsatz von Ex Profi Max Kruse (Zweitspielrecht für BSV Dersim II und TUS Dassendorf) ist fraglich. Laut Vizepräsident Kadir Emre.

So., 22.03.2026, 12:00 Uhr
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
12:00

Kellerduell pur: Makkabi II (15., 17 Punkte) trifft auf Novi Pazar (13., 19 Punkte). Beide Teams stehen unter Druck und brauchen dringend Punkte. Der Verlierer könnte sich im Abstiegskampf weiter in Schwierigkeiten bringen.

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