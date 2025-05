Max Jansen wechselt nach Bocholt

Max Jansen wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr für den FC 08 Homburg auf dem Platz stehen. Der 31-Jährige schließt sich ab Sommer dem 1. FC Bocholt in der Regionalliga West an.

Max Jansen, der in der Vergangenheit knapp 150 Spiele in der 3. Liga für den MSV Duisburg, den Halleschen FC und den FSV Zwickau absolvierte, kam im Oktober 2023 nach Homburg. Seither kam der defensive Mittelfeldspieler in 55 Pflichtspielen für die Grün-Weißen zum Einsatz.