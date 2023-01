Max Hippe verlässt den FCK

Kurz vor Ablauf der Transferfrist haben sich der 1. FC Kaiserslautern und Maximilian Hippe in beidseitigem Einvernehmen auf die vorzeitige Auflösung ihres laufenden Vertrages geeinigt.

Der 24-Jährige wechselte Ende August 2021 von Borussia Dortmund II an den Betzenberg und lief anschließend in der Aufstiegssaison achtmal für die FCK-Profis in der 3. Liga auf.