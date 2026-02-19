Max Grün über Respektlosigkeiten und neue Ziele

Walldorf. Nach fast fünf Jahren und mehr als 160 Spielen für Viktoria Aschaffenburg hat Torhüter Max Grün den Regionalligisten zum Jahresende 2025 verlassen. Nur wenige Wochen, nachdem sich der Verein um seinen neuen Sportvorstand Felix Magath von Sportchef Sandro Sirigu und Trainer Aytac Sulu getrennt hatte. Vorbei ist die aktive Laufbahn des 38-jährigen Schlussmanns aber noch lange nicht, ab Sommer 2026 wird der Ex-Profi beim Hessenligisten Rot-Weiß Walldorf zwischen den Pfosten stehen. Im Interview spricht Grün über das Ende in Unterfranken, seine Ziele in Walldorf und seine früheren Profi-Clubs.
Max, ab Sommer werden Sie das Tor von Rot-Weiß Walldorf hüten. Bestimmt gab es für Sie als Ex-Profi aber auch andere Angebote?
Max Grün: Ja, die gab es. Auch aus der Regionalliga als Spieler und aus Nachwuchsleistungszentren als Torwarttrainer.
Warum haben Sie sich dann für RWW entschieden?
Der Verein hat sich unglaublich positiv entwickelt in den letzten Jahren, was ich regelmäßig verfolgt habe, da es direkt bei mir um die Ecke ist. Ich fühle mich fit und möchte noch höherklassig Fussball spielen, parallel aber auch weiter meinen Weg als Torwarttrainer gehen. Beides kann ich hier perfekt ausführen. Zudem hatten sich die Verantwortlichen schon über einen längeren Zeitraum um mich bemüht, und jetzt hat es einfach gepasst.