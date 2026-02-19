Max Grün über Respektlosigkeiten und neue Ziele Torhüter Max Grün wechselt von Viktoria Aschaffenburg zu Hessenligist Rot-Weiß Walldorf +++ Über seine Karriere nach der Karriere, Felix Magath und die Situation in der Zweiten Liga von Christopher Frank · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Max Grün verstärkt seit einigen Wochen das Trainerteam von Hessenligist Rot-Weiß Walldorf. – Foto: Julien Christ

Walldorf. Nach fast fünf Jahren und mehr als 160 Spielen für Viktoria Aschaffenburg hat Torhüter Max Grün den Regionalligisten zum Jahresende 2025 verlassen. Nur wenige Wochen, nachdem sich der Verein um seinen neuen Sportvorstand Felix Magath von Sportchef Sandro Sirigu und Trainer Aytac Sulu getrennt hatte. Vorbei ist die aktive Laufbahn des 38-jährigen Schlussmanns aber noch lange nicht, ab Sommer 2026 wird der Ex-Profi beim Hessenligisten Rot-Weiß Walldorf zwischen den Pfosten stehen. Im Interview spricht Grün über das Ende in Unterfranken, seine Ziele in Walldorf und seine früheren Profi-Clubs.

Max, ab Sommer werden Sie das Tor von Rot-Weiß Walldorf hüten. Bestimmt gab es für Sie als Ex-Profi aber auch andere Angebote? Max Grün: Ja, die gab es. Auch aus der Regionalliga als Spieler und aus Nachwuchsleistungszentren als Torwarttrainer.